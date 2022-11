Frau in Landsberger Klinik vergewaltigt

Von: Susanne Greiner

Teilen

Ein 31-Jähriger aus dem Raum Landsberg ist wegen Vergewaltigung verurteilt worden. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Landsberg – Ein 31-jähriger Mann aus dem Raum Landsberg ist vom Amtsgericht Augsburg wegen Vergewaltigung einer Frau in einer Landsberger Klinik zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt worden.

Der heute 31-Jährige soll die Frau im Juli 2021 in einem Aufenthaltsraum der kbo-Lech-Mangfall-Klinik angesprochen haben, wo beide Patienten gewesen seien, informiert der Pressesprecher Strafsachen am Amtsgericht Augsburg Dominik Semsch. Die beiden hätten sich gekannt: Der Mann habe der Frau früher Avancen gemacht, die sie immer abgewiesen habe.



Unter dem Vorwand, mit der Geschädigten ein Gespräch führen zu wollen, soll der 31-Jährige sie in einen Akupunkturraum mitgenommen haben, so Semsch. Dort habe er mit Gewalt Geschlechtsverkehr erzwungen, bevor ihn die Frau habe wegstoßen und sich befreien können.



Der Angeklagte habe gestanden, sagt Semsch. Die Prozessbeteiligten hätten sich zudem im Vorfeld verständigt, weshalb das Urteil nicht direkt nach der Verhandlung am 17. Oktober rechtskräftig wurde, jetzt aber ist. Dass der Fall in Augsburg verhandelt wurde, liegt daran, dass der Angeklagte seit der Tat in Untersuchungshaft war, unterbrochen von einer Strafhaft in anderer Sache. Haftsachen verhandle man in Augsburg, so Semsch.