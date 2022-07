Mann stürzt sich mit 45-Jähriger ins Plantschbecken - querschnittsgelähmt

Von: Ulrike Osman

Fahrlässige Körperverletzung in einem Kinderschwimmbecken mit nur 54 Zentimeter Wassertiefe? Ein 33-Jähriger musste sich jetzt dafür vor dem Amtsgericht verantworten. © Symbolfoto: PantherMedia

Landsberg – Es begann als lustiger Nachmittag und endete in einer Tragödie. Im Juli vergangenen Jahres saßen in einem Dorf im nördöstlichen Landkreis ein paar Nachbarn zusammen. Aus Jux und Tollerei hob ein 33-Jähriger eine 45-jährige Frau in die Höhe und ließ sich mit ihr in ein aufblasbares Kinderschwimmbecken fallen. Die Frau schlug so unglücklich mit dem Kopf auf, dass sie seitdem vom Hals abwärts gelähmt ist. Der 33-Jährige stand nun wegen fahrlässiger Körperverletzung vor dem Amtsgericht Landsberg.

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den Mann per Strafbefehl eine Geldstrafe verhängen wollen, doch Richterin Katrin Prechtel berief stattdessen eine Hauptverhandlung ein. Das ist ungewöhnlich. Wenn eine Strafbefehlssache vor Gericht landet, dann eher deshalb, weil der Angeklagte Einspruch einlegt – entweder in der Hoffnung, die Höhe der Geldstrafe zu drücken, oder weil er den Vorwurf an sich bestreitet. Beides war im vorliegenden Verfahren nicht der Fall.



Der Angeklagte hatte aller­dings in einem Schreiben vom November angedeutet, dass auch eine fehlerhafte Erstversorgung der Frau zu der Querschnittslähmung geführt haben könnte. „Dass Sie versucht haben, dem Notarzt die Sache in die Schuhe zu schieben, hat mich geärgert“, sagte Prechtel, als sie den Angeklagten im Gerichtssaal vor sich hatte. „Wenn Sie daran festhalten, fahren wir heute das große Programm.“ Der 33-Jährige beeilte sich zu versichern, dass er den Notarzt nicht für verantwortlich halte.



Die Geschädigte trat als Nebenklägerin auf, was sie allerdings nicht persönlich tun konnte. Die 45-Jährige ist ein vollständiger Pflegefall und kann nicht einmal mehr selbstständig atmen. Es seien bei einem überlebenden Opfer die schlimmsten Verletzungsfolgen, die ihm in seiner 30-jährigen Anwaltspraxis je untergekommen seien, sagte Nebenklagevertreter Joachim Feller.



Der Landsberger Rechtsanwalt hielt dem Angeklagten vor, beim Absetzen des Notrufs nichts davon gesagt zu haben, dass die Frau mit dem Kopf auf dem Boden des Schwimmbeckens aufgeschlagen war. Vielmehr soll er von einem epileptischen Anfall gesprochen haben. Er habe nicht genau gewusst, was eigentlich passiert war, beteuerte der 33-Jährige vor Gericht. „Ich habe nicht mitgekriegt, dass sie mit dem Kopf aufgeknallt war.“



Der Bauhofarbeiter und Familienvater war an jenem Tag im Juli mit dem Ehemann der 45-Jährigen unterwegs gewesen. Gegen 13 Uhr waren die beiden zurück und ließen sich auf der Terrasse des 33-Jährigen nieder. Gegen 14 Uhr kam die 45-Jährige dazu. Sie trank ein Glas Sekt, der Angeklagte hatte nach eigenen Angaben „vier oder fünf Bier“ intus. Gegen 15.50 Uhr ging er ins Haus und zog seine Badehose an. „Ich hüpf‘ in den Pool und ich glaub‘, ich schmeiß‘ die Karin (Name geändert, d. Red.) rein“, sagte er zu einem Arbeitskollegen, der ebenfalls dabei war.



Draußen fragte der 1,96 Meter große Mann die Frau sogar noch, ob sie ihr Handy oder Geld in der Hosentasche hatte. Dann hob er sie unterhalb der Taille hoch, hängte sie sich über die Schulter und ließ sich rückwärts mit ihr in das Becken fallen. Die Wasserhöhe darin betrug 54 Zentimeter.



Feller warf dem Angeklagten vor, sich bisher nicht entschuldigt zu haben. Der 33-Jährige erklärte, er habe über den Ehemann der Frau Kontakt zu ihr aufzunehmen versucht, aber sie habe ihn nicht sehen wollen. Seine Frau habe außerdem versucht, der ehemaligen Nachbarin zu schreiben. Er selbst habe sich nicht getraut. Der Vorfall tue ihm sehr leid. „Wir hatten ein supertolles Nachbarschaftsverhältnis. Sie hat manchmal auf unsere Kinder aufgepasst und unsere Hasen gefüttert, wenn wir in Urlaub waren.“



Seine Frau habe infolge der seelischen Belastung durch den tragischen Vorfall eine Fehlgeburt erlitten, so der Angeklagte unter Tränen. Er habe das Kind nach der Nachbarin taufen wollen, wenn es ein Mädchen geworden wäre. Prechtel legte ihm nachdrücklich ans Herz, das Gespräch mit der 45-Jährigen zu suchen. „Ich erwarte, dass Sie sich entschuldigen.“ Am besten solle dies in Begleitung einer neutralen dritten Person geschehen, die das Gespräch moderieren könne. Die 45-Jährige hat dem Angeklagten zwischenzeitlich sogar zum Tod seines Vaters kondoliert. „Sie reicht Ihnen ja die Hand“, so Prechtel.



Ein ernsthaftes Bemühen um Entschuldigung drückt auch ein finanzieller Täter-Opfer-Ausgleich aus. Dem 33-Jährigen wurde auferlegt, 5.000 Euro an die Frau zu zahlen, auch wenn die Summe angesichts des Pflege­bedarfs nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Doch der Angeklagte hat offenbar kaum Geld und wird einen Kredit aufnehmen müssen. „Ich weiß noch nicht einmal, wie ich die Beerdigung meines Vater zahlen soll“, gab er an.



Der Angeklagte hat nun ein halbes Jahr Zeit, um die 5.000 Euro irgendwie aufzubringen. Nach der Zahlung wird das Verfahren eingestellt.