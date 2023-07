Nachbarschaftsstreit eskaliert: 36-Jähriger Landsberger schlägt älteren Mann zusammen

Ein Nachbarschaftsstreit, der aus dem Ruder gelaufen ist. Ein 36-Jähriger schlägt seinen 70-jährigen Nachbar nieder. Jetzt erwartet ihn ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. © Symbolbild: Panthermedia

Landsberg - Hin und wieder hört man von kleinen oder größeren Streitigkeiten zwischen Nachbarn, die sich entweder das Haus oder die Straße teilen. Aber ein Nachbarschaftsstreit, wie er vergangene Samstagnacht in Landsberg passiert ist, kommt wohl eher selten vor. Einer der Nachbarn muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Dieser Mann, ein 36-jähriger Landsberger, soll in der Nacht in seiner Wohnung laut Musik gehört haben, wie Jürgen Fried, Polizeihauptkommissar der Polizei Landsberg erklärt. Sein 70-jähriger Nachbar habe sich durch den Lärm gestört gefühlt und deswegen an die Wohnungstür des 36-Jährigen geklopft. Dieser soll daraufhin die Tür geöffnet und den 70-Jährigen angegriffen haben. Er habe den Nachbar im Treppenhaus zu Boden geprügelt und dann mehrmals auf ihn eingetreten, sodass der Verletzte mehrere Schürfwunden und eine Platzwunde am Kopf erlitten habe.

Den Gewalttäter erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.