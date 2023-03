Mit dem Quad direkt ins Gefängnis

Von: Nathalie Schelle

Im Gefängnis endete die Quadfahrt eines 38-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Landsberg. © begemot_30/Symbolbild

Landsberg – Eine schöne Sonntagsfahrt hätte es für eine vierköpfige Familie aus Augsburg werden sollen, als sie im Juni 2021 auf der B17 Richtung Landsberg unterwegs waren. Doch es kam anders: Ein Quadfahrer brachte das Auto auf dem Kreisverkehr der A96-Anschlussstelle Landsberg-West zum Stehen und schlug den Vater bewusstlos, die Beifahrerin filmte alles. Jetzt standen beide vor dem Schöffengericht um Richterin Katrin Prechtel.

Der Angeklagte (38) aus dem südlichen Landkreis Landsberg war auf der B17 mit seiner 22-jährigen Beifahrerin aus Klosterlechfeld auf dem Quad unterwegs gewesen sein und habe mehrmals das Auto des Familienvaters ausgebremst, in dem auch die Lebensgefährtin und zwei Kinder saßen. Als er das Quad überholen konnte, zeigte der 38-Jährige dem Geschädigten den Mittelfinger und fuhr dicht auf. Er habe signalisiert, dass der Augsbur­ger anhalten solle: „Er hat mir mit Faustbewegungen gedroht“, erklärt der immer noch psychisch angeschlagene Vater. Als es dann in den Landsberger Kreisverkehr ging, habe sich der Angeklagte mit seinem Quad über die rechte Spur im Kreisverkehr vor den Familien-Pkw gesetzt und diesen ausgebremst – bis zum Stillstand. „Er kam auf unser Auto zu und trat gegen den Seitenspiegel. Als ich ausstieg schrie er mich an und schlug mir mit der Faust ins Gesicht. Ich wurde dann sofort ohnmächtig“, beschreibt der Augsburger vor Gericht.



Aus Sicht des Quadfahrers, sei es genau anders herum gelaufen. Der Augsburger habe ihn oft ausgebremst und sei sehr dicht aufgefahren. Er habe das Auto nur zum Stillstand gebracht, um für eine Anzeige an die Personalien des Autofahrer zu kommen. „Der ist sofort auf mich losgegangen. Ich bin nicht als erster handgreiflich geworden“, betont der Beschuldigte im Gerichtssaal. Zuvor habe er seine Beifahrerin angewiesen, ein Video von der Situation zu drehen, damit er das Fehlverhalten des Augsburgers im Verkehr dokumentieren könne. Doch der Schuss ging nach hinten los, denn eben dieses Video sorgte für einen Schuldspruch.



Richterin und Schöffen waren sich einig: Aufgrund von sieben Zeugenaussagen, des Videos und ärztlicher Atteste des Geschädigten sei der Quadfahrer in allen Anklagepunkten schuldig zu sprechen. Er habe den Straßenverkehr wiederholt fahrlässig gefährdet, ähnliche Delikte gab es bereits in der Vergangenheit. Außerdem muss er sich wegen Beleidigung, Nötigung und Sachbeschädigung verantworten. Auch der gefährlichen Körperverletzung wurde er schuldig gesprochen. Durch den Aufprall auf den Asphalt hatte der Familienvater einen Schädelbruch mit Hirneinblutungen und Krampfanfälle erlitten. Er musste über drei Monate krankgeschrieben werden, mit einem Verdienstausfall von rund 50.000 Euro. Die gesamte Familie litt unter psychische Schäden, alle waren in Behandlung. Das Urteil des Schöffengerichts: Der 38-Jährigen muss für zwei Jahre ins Gefängnis, Bewährung gibt es keine.



Auch die Beifahrerin des Quadfahrers wurde schuldig gesprochen: Wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches muss sie 90 Tagessätze zu je 15 Euro entrichten. Gegen beide Urteile legten die Rechtsanwälte Christina Keil und Jürgen Hadinger Rechtsmittel ein.