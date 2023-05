Rock & Pop aus der Dießener Talentschmiede

40 Jahre Musikschule Dießen

Dießen – Mal ehrlich: Beim Wort „Musikschule“ denkt man spontan an Blockflöten-, Geigen- oder Klavierunterricht. Dass es auch ganz anders geht, bewiesen Talente aus der Musikschule Dießen mit ihrer Rock- und Pop-Nacht in der Freien Kunstanstalt.

Drei junge Bands drehten auf, dass die Fenster in der ehemaligen Schreinerei nur so wackelten. Anlass war ihr Beitrag zum Jubiläumsprogramm „40 Jahre Musikschule Dießen“, das alle Genres der musikalischen Bildungseinrichtung umfasst. Bürgermeisterin Sandra Perzul sagte es in ihrer Grußbotschaft richtig: „40 Jahre und kein bisschen leise!“



Alle Bands haben ihre Wurzeln in der Musikschule an der Johannisstraße 22 zwischen Jugendzentrum und Feuerwehr. Wobei die coolen Jungs von „Beyond Brightness“ schon am längsten zusammen rocken. 2011 fingen sie als Coverband an, ab 2016 spielten sie eigene Songs mit Metal-, Electronic- und Hip-Hop-Einflüssen, die sie sogar auf einem Album veröffentlichten.



Ebenfalls auf CD gibt es schon eine Single der Gruppe „Sea Lounge“. Sie überzeugt mit ihrer Mischung aus Pop und Rock, garniert mit Elementen aus Jazz und Funk. Ihren Debüt-Auftritt mit dem Fokus auf Jazz und Blues feierte die Nachwuchsband „Thursday“ in der Freien Kunstanstalt. Die Bands wurden begleitet und gecoacht von Kai Fikentscher und Thorsten Bendzko, beide Mitglieder des 20-köpfigen Lehrkörpers der Musikschule, der aktuell rund 400 Schülerinnen und Schüler in diversen Instrumental- und Vokalfächern unterrichtet.



Die Musikschule Dießen gehört zum „Verband deutscher Musikschulen“. Deutschlandweit besuchen 1,5 Millionen Menschen Musikschulen Wo die Wege kurz sind und das Angebot groß, da gibt es auch viel Nachfrage – so eine Studie des Verbands. Das trifft voll auf Dießen zu, wie Thomas Schmidt bestätigt, Schulleiter und Lehrer für Blechblasinstrumente. Seit 2003 führt er das „Kompetenzzentrum für musikalische Ausbildung und gemeinsames Musizieren“, wie er die Schule stolz bezeichnet. Sie sei offen für Kinder ab 1,5 Jahren bis hin zu Seniorinnen und Senioren. „Ohne uns wäre das kulturelle Leben in Dießen sicher ein Stück weit ärmer“, sagt er selbstbewusst. Wo immer in der Marktgemeindeoder in den Ortsteilen etwas los sei, greife man gerne auf die diversen Ensembles der Musikschule zurück. Wie beim Neujahrsempfang der Gemeinde, bei „Dießen leuchtet“ oder bei der Weihe eines neuen Feuerwehrfahrzeugs.



Laut Thomas Schmidt bestehe eine verlässliche Partnerschaft mit der Gemeinde und kommunalen Einrichtungen wie der Carl-Orff-Schule und verschiedenen Kindergärten. Er dankte auch den vielen Spendern und der ehrenamtlichen Vorstandschaft mit Hannelore Baur und Melanie Vordermayr an der Spitze, die im Hintergrund vieles möglich mache.