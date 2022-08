Auftritt in »Big Easy«

40 Jahre New-Orleans-Jazz in Landsberg

Von: Ulrike Osman

Die Musik macht ihnen nach 40 Jahren noch genauso viel Spaß wie am ersten Tag: Martin Fuchs, Ralf Hazebrouck, Michael Ostrowski, Ludwig Kraut und Klaus Schmidt (von links) von der 12th Street Jazz Connection. © FKN

Landsberg – Alles begann in einem Keller in Oberbergen. Hier trafen sich vier Musiker, um gemeinsam New-Orleans-Jazz zu spielen – zunächst gar nicht mit dem Ziel, vor Publikum aufzutreten. Und doch wurde aus der Formation eine erfolgreiche Band, die sogar in Amerika Erfolge feierte und die in diesen Tagen ihr 40-jähriges Bestehen begeht: die 12th Street Jazz Connection.

In den ersten Jahren ging es nur um den Spaß des gemeinsamen Musizierens. Ein Banjo­spieler aus Utting hatte per Zeitungsinserat nach Gleichgesinnten gefahndet und war auf den Klarinettisten und Saxophonisten Ralf Hazebrouck gestoßen, der ein Haus in Oberbergern und den besagten Keller sein eigen nannte.



Gemeinsam ging man auf die Suche nach weiteren Mitspielern und fand Klaus Schmidt, einen Trompeter aus Landsberg, und dessen Posaune spielenden Freund Thilo Kircher. Beide waren damals noch Gymnasiasten. Im Folgenden kamen der Dießener Töpfer Heini Seelos am Bass und der Gilchinger Zahnarzt Charly Bergmann hinzu. Fertig war die Band und der Name schnell gefunden. Da alle Musiker über die damalige Bundesstraße 12 – die heutige A96 - zur Probe fahren mussten, wurde kurzerhand die B12 zur 12th Street. Die „Jazz Connection“ ergab sich quasi von selbst.



„Wir haben einfach drauflos geübt“, erinnert sich Ralf Hazebrouck im Gespräch mit dem KREISBOTEN. Erst nach etwa drei Jahren fand in der Alten Villa in Utting der erste Auftritt statt. Die Kombo kam an, ihr guter Ruf verbreitete sich schnell. Wer sie buchte, wusste, was er bekam – unverwechselbaren New Orleans Jazz. Vorbilder für die Landsberger Jazzer waren und sind Louis Armstrong, Sidney Bechet und King Oliver, aber auch aktuelle Jazzbands wie Tuba Skinny und junge Jazzmusiker wie Ashlin Parker. Selbst vor Duke Ellington und seinen für Big Bands geschriebenen Stücken schreckt die 12th Street Jazz Connection nicht zurück. Die Big-Band-Arrangements werden einfach auf die kleinere Besetzung umgeschrieben.



Warum gerade diese Musikrichtung? „Weil sie Improvisationsmöglichkeiten eröffnet“, erklärt Hazebrouck. „Es gibt eine Melodie, um die herum sich jeder Musiker frei entfalten kann.“ Wer die Gruppe schon öfter gehört hat, wird festgestellt haben, dass die Stücke jedes Mal ein bisschen anders klingen. Dadurch wird es nie langweilig – weder für das Publikum noch für die Musiker selbst. Ihr Repertoire umfasst inzwischen rund 130 Stücke.



Durch unzählige Auftritte in und um Landsberg, im Großraum München, am und auf dem Ammer- und dem Starnberger See, im Rundfunk und Fernsehen, beim Süddeutschen Töpfermarkt, in der Alten Villa in Utting, bei Theateraufführungen, Hochzeiten, Jubiläen und Jazzkonzerten hat sich die Band einen hervorragenden Namen gemacht, ist weit bekannt und in der Jazzszene etabliert.



Auftritt in »Big Easy«



Höhepunkt der gesamten 40 Jahre war aber sicher die achttägige Konzerttournee, die die 12th Street Jazz Connection im Jahr 2018 in die Heimat ihrer Musikrichtung führte – nach New Orleans. Dass die Landsberger dort auftreten durften, war aufgrund der starken amerikanischen Musikergewerkschaft keineswegs selbstverständlich. Doch es hatte sich zufällig über einen befreundeten, gut vernetzten Reiseverkehrskaufmann die Möglichkeit ergeben, eine amtliche Erlaubnis für die Gastspiele zu bekommen. Das amerikanische Publikum in Jazzlokalen, auf einem Mississippi-Dampfer und im New Orleans Jazz National Historical Park war begeistert.



Im Mai 2019 spielte die Band eine Woche lang im Parque Mar in Carla d’Or auf Mallorca. Ein „riesiges Erlebnis“ (Hazebrouck) war auch ein Fernsehauftritt, bei dem die Band als einzige live spielen durfte, während bei allen anderen Künstlern Playback lief. Die Tontechniker hatten den Landsbergern beim Proben zugehört und wussten, dass die Fünf ihren Sound perfekt draufhatten.



Heute sind noch zwei Mitglieder aus der ursprünglichen Formation dabei – Klaus Schmidt (60) und Ralf Hazebrouck (79). Mit ihnen stehen Martin Fuchs (Banjo/Gitarre), Michael Ostrowski (Bass) und Ludwig Kraut (Schlagzeug) auf der Bühne. Am Sonntag, 28. August (16 bis 19 Uhr), feiern 12th Street Jazz Connection ihr Jubiläum mit einem Auftritt im Landsberger Restaurant Max & Moritz (Schwaighofstraße 5). „Alle, die uns kennen, sind herzlich willkommen“, sagt Ralf Hazebrouck. Der Eintritt ist frei.