Töpferpreis für den Landsberger Mutterturm

Von: Ulrike Osman

Teilen

Strahlender Gewinner: Andreas Neubert wurde von OBin Doris Baumgartl mit dem Adam-Vogt-Preis ausgezeichnet. © Osman

Landsberg – Der Mutterturm hat Pate gestanden, zumindest ein bisschen. „Ich bin ja schon zum 15. oder 16. Mal hier“, sagt Keramiker Andreas Neubert aus dem rheinland-pfälzischen Neidenfels. Kein Wunder also, dass die Turmfiguren in seinem Schachspiel Ähnlichkeit mit der Landsberger Sehenswürdigkeit haben. Und kein Wunder auch, dass das meisterhaft gearbeitete Figurenset die Jury des Adam-Vogt-Preises überzeugte und die mit 500 Euro dotierte Auszeichnung an Andreas Neubert ging.

Zehn Arbeiten waren eingereicht worden. Die Jury – bestehend aus OBin Doris Baumgartl, Kulturreferentin Ursula Schaller, Marktreferent Markus Salzinger, Stadtmuseums-Chefin Sonia Schätz, der Vorsitzenden der Künstlergilde Landsberg-Lech-Ammersee Silvia Dobler, Christoph Franke vom Regionalverband Bildender Künstler Oberbayern West und der Leiterin des städtischen Kulturbüros Claudia Weißbrodt – nahm bei einem Rundgang über den 46. Süddeutschen Töpfermarkt jedes eingereichte Stück einzeln in Augenschein und entschied sich schließlich „mit traumwandlerischer Sicherheit für das teuerste“, wie OBin Baumgartl augenzwinkernd anmerkte.



Für einen finanzkräftigen Schachliebhaber ist die Arbeit sicherlich ihren Preis von 980 Euro wert. Die in Raku-Technik gebrannten Figuren bestechen durch aufwändige Details. Die Springer haben naturgetreue Pferdeköpfe, die Bauern kämpferische Mienen unterm Ritterhelm. Zum Schachspiel gehört ein eigener Tisch mit einer Platte aus Keramikfliesen und Ornamenten. Wie lange er für die Arbeit gebraucht hat, kann Andreas Neubert nicht mehr sagen – er hat die Tage nicht gezählt.



Über mangelndes Publikumsinteresse konnte sich am Wochenende wohl keiner der rund 40 Aussteller aus ganz Deutschland und den Nachbarländern beklagen. Zahlreiche Besucher flanierten bereits am Samstag Vormittag über die Töpferallee an der St.-Laurant-du-Var-Promenade. Neben Gebrauchs- und Gartenkeramik in verschiedenen Formen, Bemalungen und Glasierungen umfasste das Angebot Unikate, die unterschiedlichsten Gefäße, Kunstobjekte und Figuren.



Töpferpreis für den Mutterturm Fotostrecke ansehen

Besondere Figuren gab es am Stand von Gregorii Novoselov und seiner Frau Helen zu sehen. Die kleinen Keramikpuppen – von ihm getöpfert, von ihr bemalt – sind eigentlich Glocken, die in Haus und Garten aufgehängt werden können.



Wer genau hinsah, konnte sogar in Sachen Artenvielfalt dazulernen. Denn witzig gearbeitete Nützlingshäuser und Nützlingshüte für den Garten dienen nicht nur der Dekoration. Mit Stroh oder Holzwolle gefüllt und in Bäumen platziert, dienen die Keramikarbeiten Ohrwürmern und anderen nachtaktiven Insekten als Tagesversteck.