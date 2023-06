49-Euro Ticket im Landkreis Landsberg: Problem Monatskarte

Von: Susanne Greiner

Manche Schüler bekommen das Deutschlandticket statt ihrer Monatskarte - und können somit auch in ganz Deutschland fahren. Schüler, deren Monatskarte günstiger als 49 Euro ist, schauen in die Röhre. © Panama Pictures/Imago

Landkreis – Es bleibt problematisch beim Deutschlandticket. Bayernweit gibt es bisher keine Regelung, was bei Monatskarten von Schülern gemacht wird, die weniger als 49 Euro kosten – und somit nicht durch das 49-Euro-Ticket ersetzt werden. Diese Schüler können somit auch nicht ‚kostenlos‘ durch ganz Deutschland reisen. Das Landratsamt Landsberg prüft die Lage aktuell noch.

Was tun? Der eine Schüler, dessen Monatsticket 52 Euro kostet, bekommt vom Landkreis das Deutschlandticket – gezwungenermaßen, denn der Freistaat Bayern erstattet den Aufwandsträgern nur die günstigste Beförderungsmöglichkeit eines Schülers vom Wohn- zum Schulort.



Dieser ‚Zwang‘ ist für den betroffenen Schüler natürlich von Vorteil, kann er doch mit seiner ‚Monatskarte‘ durch ganz Deutschland tingeln. Ein Schüler, dessen Monatskarte günstiger ist als 49 Euro, erhält das Ticket hingegen nicht. „Das führt zu Ungerechtigkeiten“, sagt auch Landratsamtssprecher Wolfgang Müller.



Das Problem: Der Freistaat hat dafür noch keine Regelung geschaffen, die als Richtlinie bayernweit angewandt werden könnte. Da aber nur die günstigsten Fahrtkosten vom Staat erstattet werden, müsste der Landkreis, sollte er allen Schülern das 49-Euro-Ticket zukommen lassen, die Differenz-Summe selbst zahlen. „Und das kann sich schnell zu enorm hohen Kosten summieren“, gibt Müller zu bedenken.



Eltern zahlen lassen?

Momentan prüften die Landkreise selbstständig, wie man mit dem Problem umgehe, so Müller. Manche Landkreise überlegten, die Eltern diesen Differenzbetrag zahlen zu lassen. „Wir versuchen so schnell wie möglich, eine Lösung zu finden“, verspricht Müller. Eventuell komme ja doch noch was vom Staat. Zeit habe man ja noch bis zum Schuljahresbeginn.



Das Problem betreffe wohl kaum eine Kommune, nimmt Müller an: Die Tickets der Grundschüler seien ja meist günstiger als 49 Euro, insofern werde auch niemand durch das Deutschlandticket bevorzugt. Wie es bei der Stadt Landsberg gehandhabt werde, bei der eventuell auch teurere Monatskarten ausgegeben werden, wisse er nicht.



Die Stadt Landsberg weiß das tatsächlich auch noch nicht. Weil der Aufwand zur Einführung des Tickets so groß sei und wegen deren Kurzfristigkeit behielten die bestehenden Schülermonatskarten bis zum Ende dieses Schuljahres noch ihre Gültigkeit, informiert Stadtpressesprecherin Susanne Flügel. Die Stadt Landsberg stehe dabei in enger Abstimmung mit dem Landkreis. „Für das Schuljahr 2023/2024 warten wir derzeit auf entsprechende Vorgaben vom Freistaat.“



Aktuell ist das Landratsamt Landsberg dabei, die Kosten der einzelnen Monatskarten zu ermitteln. Dafür habe man an die jeweiligen Schüler der weiterführenden Schulen – für die der Landkreis als Aufwandsträger verantwortlich ist – und/oder auch an die Eltern ein Formular geschickt, informiert Pressesprecher Müller. Darin sollen der Name des Schülers, dessen Wohnort und der Name der besuchten Schule registriert werden. „Wir rechnen mit rund 4.000 Antragsberechtigten für das Deutschlandticket“, sagt Müller.



Für alle Schüler, bei denen die Monatsfahrkarte mehr als 49 Euro koste, bestelle das Landratsamt gebündelt die Deutschlandtickets bei den betreffenden Busunternehmen. In welcher Form das Ticket kommt – Papier, Handy-Ticket, Chipkarte – werde noch geprüft.