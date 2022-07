Die Auszeichnungen

50 Jahre Landkreis Landsberg: Ehrungen auf der „Utting“

Von: Dieter Roettig

Die Geehrten stellten sich zum Gruppenfoto : (sitzend, von links) Annunciata Foresti, Barbara Klappert, Rosina Heinle und Margarita Däubler. Dahinter (von links) Johannes Erhard, Wilhelm Böhm, Clemens Weihmayer, Landrat Thomas Eichinger, Gunnar Kahmke, Christoph Ertl und Wilhelm Lehmann. © Roettig

Ammersee – Wäre es nach dem seligen Franz Josef Strauß gegangen, hätte es für Landsbergs Politprominenz keine Ammersee-Rundfahrt zum 50. Jubiläum der Kreis- und Gebietsreform in Bayern gegeben. Dem damaligen Innenminister Bruno Merk, neben Ministerpräsident Alfons Goppel der eifrigste „Anschieber“ der Reform, warf Strauß einst vor, sie sei „falsch angelegt, leichtfertig beschlossen und stur durchgeführt worden.“

Diese verbriefte Anekdote gab Historiker Prof. Dr. Hermann Rumschöttel als Festredner der Rundfahrt auf der „Utting“ zum Besten. Weil im Rahmen der Neugliederung Bayerns vor fünfzig Jahren aus 143 Landkreisen 71 wurden, darunter Landsberg in seiner jetzigen Form, hatte Landrat Thomas Eichinger eine nach seinen Worten „illustre Festgemeinde aus allen politischen Ebenen“ eingeladen. Dabei die Bundestags- bzw. Landtagsabgeordneten Michael Kießling und Alex Dorow sowie Josef Loy vom Bezirkstag.



Im Mittelpunkt aber standen verdiente Kreisrätinnen und Kreisräte, die zum Ende der Legislaturperiode 2020 ausgeschieden waren. Für ihr langjähriges politisches Engagement wurden sie mit Kommunalen Verdienstmedaillen in Bronze sowie Landkreismedaillen in Bronze, Silber, Gold sowie Gold mit Ehrenteller ausgezeichnet.



Den meisten Beifall erhielt Clemens Weihmayer, dem Landrat Thomas Eichinger zusätzlich den „Goldenen Ehrenring“ des Landkreises überreichte. Er könne stolz auf 42 lange Jahre kommunalpolitisches Wirken zurückblicken, so der Landrat. Bereits mit 25 Jahren wurde er zum Bürgermeister von Obermeitingen gewählt. Ein Amt, das er 36 Jahre wie auch seine Tätigkeit im Kreistag ausübte. Zwölf Jahre lang war Weihmayer Bürgermeister-Sprecher beim Bayerischen Gemeindetag und 18 Jahre Gemeinschaftsvorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Igling. Neben der Politik hat sich Weihmayer große Verdienste im Bereich der Musik im Landkreis sowie beim Musikbund Ober- und Niederbayern erworben. Er war 27 Jahre lang erster Vorsitzender der Musikkapelle Obermeitingen und Mitbegründer der Jugendkapelle Lechfeld. Die Aufzählung seiner Ehrenämter ließe sich noch beliebig fortsetzen, staunte Eichinger: Vorsitzender des Feuerwehrvereins, Obmann im Bauernverband, Meßner und Mitglied im Pfarrgemeinderat oder Landkreis-Delegierter im Verein „Lebensraum Lechtal“.



In seiner Festrede ging Prof. Dr. Hermann Rumschöttel auch auf den „behördlichen Urahn“ von Thomas Eichinger ein: Maximilian Freiherr von Prugglach. Er war 1803 der erste Landsberger Landrichter, der gleichzeitig gerichtliche und administrative Kompetenzen hatte. Für die unzähligen Aufgaben hätten er und seine Amtskollegen Universalgenies sein müssen. Aber wegen der Überlastung waren sie laut dem Festredner „notgedrungen Universaldilettanten“. Erst 1862 wurden die Landgerichte zu reinen Justizstellen und die Verwaltung ging auf die neuen Bezirksämter über, den Vorläufern der Landratsämter.

Die Auszeichnungen

Kommunale Verdienstmedaille in Bronze: Wilhelm Böhm, Johannes Erhard, Christoph Ertl, Wilhelm Lehmann, Peter Ditsch, Klaus Flüß und Dr. Manfred Rapp. Landkreismedaille in Bronze: Margarita Däubler, Johannes Erhard, Annunciata Foresti, Kathrin Brachner-Kubat, Mathias Neuner und Peter Noll. Landkreismedaille in Silber: Pius Abenthum, Barbara Klappert, Georg Wegele, Peter Wittmaack, Andreas Horber, Erwin Karg, Georg Krackhardt und Norbert Kreuzer. Landkreismedaille in Gold: Gunnar Kahmke und Peter Ditsch. Landkreismedaille in Gold mit blauem Ehrenteller: Christoph Ertl, Rosina Heinle, Ulla Kurz, Clemens Weihmayer, Josef Lutzenberger und Manfred Rap.

Als ganz besondere Auszeichnung erhielt Clemens Weihmayer (links) von Landrat Thomas Eichinger den Goldenen Ehrenring des Landkreises Landsberg. © Roettig

