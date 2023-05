Von der Züchtung ins Zuchthaus - Greifenbergerin zur Freiheitsstrafe wegen Betrugs verurteilt

Acht Hunde, darunter auch den Bolonka Zwetna, hat die Angeklagte zwischen Oktober 2019 und Oktober 2020 an die Geschädigten verkauft. © Symbolbild: Panthermedia

Greifenberg – Ein Hund als Haustier ist für viele Familien ein großer Traum. Mit gewissen Ansprüchen bei der Rasse oder der Haltung suchen sie geeignete Züchter und können ihr Familienmitglied auf vier Pfoten schon bald mit nach Hause nehmen. Auch die acht Geschädigten, die im Amtsgericht Landsberg als Zeugen geladen waren, wollten einen Vierbeiner. Sie kauften ihren Hund bei einer Züchterin aus Greifenberg. Doch laut Anklage waren nicht alle Hunde reinrassig noch aus einer Liebhaber-Zucht, wie es die Züchterin beim Kauf angegeben hatte. Deshalb wurde sie wegen gewerbsmäßigen Betrugs in acht Fällen angeklagt.

Geimpft, gechippt und entwurmt sollten die Welpen sein, die die Angeklagte zwischen Oktober 2019 und Oktober 2020 vermittelte. Außerdem sollten sie reinrassig und in der Zucht in Greifenberg aufgewachsen sein – so die Beschreibung im Internet. In der Realität soll die Angeklagte, eine 55-jährige Greifenbergerin, die Hunde aber aus einer Zwangszucht in der Tschechischen Republik geholt haben. In Deutschland verkaufte sie die Welpen dann als „reinrassig“ und „gesund“ und verdiente so rund 9.246 Euro, wobei sie je Hund rund 450 Euro an die tschechischen Lieferanten schickte – so die Anklage der Staatsanwaltschaft.



Kerngesund?



Dass die Welpen gesund waren, war sich der erste Zeuge, der Tierarzt der Angeklagten, der die Gesundheitsbescheinigungen für die Tiere erstellt hat, sicher. „Wenn ich die Bescheinigungen ausgefüllt habe, dann waren die Hunde gesund“, erklärte er Richterin Katrin Prechtel.



Die Hunde seien aber krank gewesen, sagten die anderen sieben Zeugen, alle Käufer bei der Angeklagten, aus. Eine Zeugin erklärte, dass ihr Hund nach dem Kauf Dauergast beim Tierarzt gewesen sei. „Sie wäre fast gestorben.“ Ein Einzeller, der bei Hunden vor allem auftritt, wenn sie auf engem Raum mit anderen Hunden leben, habe schlimmes Erbrechen und Durchfall verursacht. Der Labrador einer anderen Zeugin habe nach der Abholung Zwingerhusten und einen ansteckenden Hautpilz gehabt. Auch die anderen Hunde litten laut Zeugenaussagen an Krankheiten, die sich auf eine nicht artgerechte Haltung zurückführen ließen. Ein Hund sei so schlimm erkrankt, dass er kurz nach der Abholung starb: Der Tierarzt habe bei „Luki“ ebenfalls Einzeller im Darm festgestellt, erklärte der zeuge. „Bei der OP ist er dann gestorben.“ Als Prechtel fragte, was die Käufer gemacht hätten, wenn die Hunde nicht reinrassig oder aus einer Zwangszucht gewesen wären, war die Antworte einstimmig. „Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn nicht genommen.“



Dass die Hunde gesund waren, als sie sich in der Obhut der Züchterin befanden, beteuerte Verteidiger Benedict Heinemann. Das wusste das Gericht zu widerlegen, denn der Einzeller, der Magen-Darm-Probleme bei den Hunden hervorrief, hat eine lange Inkubationszeit, wie im Verlauf der Verhandlung festgestellt wurde. Daher mussten die Hunde bereits vor dem Verkauf, in der Obhut der Angeklagten, krank gewesen sein.



Der Staatsanwalt war sich außerdem im Schlussplädoyer sicher: Die Welpen kommen aus Osteuropa. Die tschechische Herkunft der Hunde könne er zwar nicht beweisen, aber es gebe Indizien: Die Angeklagte sei in Kontakt mit den Lieferanten gewesen und öfter über die Grenze gefahren. Außerdem hätten die Hunde Krankheiten gehabt, die oft in Osteuropa zu finden seien. Auch bei den Rassen habe die Züchterin gelogen: Die Tiere waren, wie ein Test gezeigt habe, nur selten reinrassig.



Diese Ansichten vertrat auch Richterin Prechtel und verurteilte die 55-Jährige zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Außerdem ordnete sie einen Wertersatz von 8.290 Euro an, der errechnete Schaden, der durch den Betrug insgesamt entstanden ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.