Via WhatsApp um Erspartes betrogen

Von: Toni Schwaiger

Gibt sich bei WhatsApp jemand als Familienmitglied aus und behauptet, eine neue Nummer zu haben, ist höchste Vorsicht geboten. © Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Landsberg – Man kann nicht oft genug davor warnen: Erneut haben Trickbetrüger in der vergangenen Woche versucht, via Messengerdienst (WhatsApp) und Telefon gutgläubige Menschen um ihr Erspartes zu bringen – mit „haarsträubenden Geschichten“, so ein Sprecher des Polizeipräsi­diums Oberbayern Nord.

Eine Reihe von Betrugsversuchen seien im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Landsberg aktenkundig geworden. In einem Fall habe ein 63-Jähriger aus dem östlichen Landkreis einen vierstelligen Betrag an einen dieser Betrüger überwiesen. Dieser hatte sich via Whats App als eine Tochter des Mannes ausgegeben und ihn darum gebeten, zwei Geldbeträge für sie auf ein deutsches Konto zu überweisen. Als Grund dafür gab er an: Die Tochter habe angeblich mit technischen Problemen zu kämpfen und könne deshalb die Überweisung nicht selbst ausführen.



Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei einmal mehr vor leichtfertigen Überweisungen an vermeintliche Angehörige. Sie empfiehlt, sich vor einer Transaktion bei den angeblichen Empfängern rückzuversichern – beispielsweise in Form eines persönlichen Telefongesprächs. Ein gesundes Misstrauen bei derartigen Anrufen oder Nachrichten sei grundsätzlich angebracht und keinesfalls unhöflich. Und: Im Zweifelsfall den Kontakt sofort beenden.

Tipps der Kriminalpolizei – So können Sie sich schützen!

Wie Auswertungen der Kriminalpolizei zeigen, haben es die Täter zumeist auf Personen ab einem Alter von 50 Jahren abgesehen. Dabei spielt es keine Rolle ob diese in einer Großstadt wohnhaft sind oder in ländlicheren Regionen.

• Es wird empfohlen, sich vor einer Transaktion bei den angeblichen Empfängern, beispielsweise in Form eines persönlichen Telefongesprächs, rückzuversichern.

• Seien Sie misstrauisch bei derartigen Anrufen oder Nachrichten!

• Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer 110 an!

• Beenden sie im Zweifelsfall das Gespräch schnellstmöglich, ohne persönliche Daten bzw. Informationen über vorhandene Wertgegenstände oder Bargeld preiszugeben!

• Gehen Sie nicht auf Forderungen zur Überweisung oder Übergabe von Geldbeträgen ein!

• Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

• Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter einer dem Telefonbuch entnommenen Telefonnummer an, in eiligen Fällen auch unter der Notrufnummer 110 – benutzen sie dabei aber nicht die Rückruftaste, sonst landen Sie möglicherweise wieder bei den Betrügern!

• Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

• Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit: Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis!

• Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen!

• Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!

• Prüfen Sie, ob ein Eintrag Ihrer Telefonnummer in öffentlichen Verzeichnissen wirklich notwendig ist!