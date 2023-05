75 Jahre Penzing: Tor-Festival der Oldies

Von: Thomas Ernstberger

1860-Legenden zu Gast in Penzing: (von links) Thomas Miller, Karsten Wettberg, Stefan Aigner, Jan Mauersberger und Benny Lauth. © Ernstberger

Penzing – So viele (echte) Fußball-Stars sind noch nie auf dem Penzinger Fußballplatz aufgelaufen. Zum 75. Geburtstag des FCP trat am Samstag der FC Sternstunden zugunsten von Kindern in Not gegen ein Penzinger Allstar-Team, verstärkt auch durch den Bundestags-Abgeordneten Michael Kießling, an.

Die ehemaligen Bundesliga-Stars Benny Lauth, der bereits bei 1860 und dem Hamburger SV gespielt hat, und Stefan Aigner, ebenfalls bei 1860 und auch bei Eintracht Frankfurt, spielten an der Seite von 1860-„Fußballgott“ und -Aufstiegsheld Thomas Miller und dem mit Abstand ältesten Akteur auf dem Platz: Trainer-Legende Karsten Wettberg, der „König von Giesing“ und Sternstunden-Kapitän, ließ es sich nicht nehmen, mit seinen 82 Jahren, nochmal die Fußballschuhe für den guten Zweck zu schnüren. Und als Betreuer fungierte mit Florian Hinterberger ein ehemaliger UEFA-Cup-Sieger.



Insgesamt 600 Zuschauer sahen 14 tolle Tore. Beim 8:6 der Sternstunden-Legenden zeigte gerade Ex-Publikumsliebling Benny Lauth, dass er noch nichts verlernt hat. Auch die Gastgeber trumpften auf – vor allem aber einer: SCP-Trainer Sepp Scheiblegger war immer vorne mit dabei. Für Penzings Vorstand Matthias Spitzer war nach diesem Auftritt des Trainers klar: „Der Sepp muss am Sonntag in Unterdießen in der Ersten Mannschaft spielen“, forderte der Vorstand (natürlich nicht ganz ernst gemeint).



Aber es klappte übrigens auch ohne Trainer Sepp Scheiblegger auf dem Platz. Denn Penzing konnte feiern: Die Mannschaft gewann das Kreisliga-Derby mit einem klaren Sieg von 3:0.