DZG verabschiedet 78 Absolventen - zweimal mit Traumnote 1,0

Von: Andrea Schmelzle

Die fünf „höchsten Gewinner“: (vorne v. l.) Karina Schlosser (1,3), Benedikt Zimmermann (1,0), Juliane Huber (1,3), (hinten v. l.) Timo Marx (1,0) und Elena Janker (1,2). © Schmelzle

Landsberg – „Abitendo“ lautete, man denke an die Spiele von Nintendo, das Motto der Feierlichkeiten des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums rund um die Abschlussklasse 2023. 78 „Spielerinnen und Spieler“ haben ihr letztes Level erfolgreich überwunden, die Allgemeine Hochschulreife erhalten. Mit einem Gesamtschnitt von 2,17, zwei ‚Playern’ mit der Traumnote 1,0 und 27 aller ‚Gewinner’, die mit einer Eins vor dem Komma abgeschlossen haben, „können wir uns sehen lassen“, freute sich stellvertretende Schulleiterin Martina Beck.

Nach einem Gottesdienst in der Pfarrkirche „Zu den Heiligen Engeln“ versammelten sich Abiturienten, Lehrkräfte und Familienangehörige letzten Freitag in der geschmückten Turnhalle des DZG, um diesen einmaligen Tag zu würdigen. Das Abitur sei ein „wichtiger Etappensieg im Leben eines jungen Menschen und dessen Eltern“, betonte Landrat Thomas Eichinger. Besonders in den letzten Jahren habe es „erschwerte Bedingungen“ gegeben: Corona mit all den sozialen Folgen der Isolationen, aber auch einen zunehmenden „Dschungel an Informationen und Desinformationen“ in Zeiten von Facebook, TicToc & Co., der „kritisches Denken“ unerlässlich mache.



Mit rund 300.000 Stunden Lernzeit habe man in 616 Tagen Oberstufe hart gearbeitet, betonten Juliane Huber und Timo Marx als Vertreter der Schülerschaft. „Work hard“ heiße aber auch „play hard“, meinten sie schmunzelnd. Oberstufenkoordinator Ulrich Schäfer präsentierte mit Schülern seines Musikkurses den musikalischen Kraken OSKar mit seinem „Abitendo-Schrecksong“ und forderte vom Publikum das „möglichst animalische Mitsingen“. „Solltet Ihr im Leben einmal Halt verlieren, denkt an den Kraken mit seinen Saugnäpfen und acht Tentakeln, mit denen er sich mühelos an allem festhalten kann.“



Unter anderem Schiller, Dostojewski und Einstein zitierte Schulleiterin Mechthild Wand in ihrer Festrede. „Zwölf Jahre gespielt und nichts gespeichert“ (Titel auch der „Abitendo“-Zeitung) – hinter dieser „Selbstbeschneidung“ stecke Demut: Mit bloßem Speichern sei es nicht getan. Das Üben und Erproben von variantenreichen Spielen fördere Kreativität und biete eine Möglichkeit, neue, bessere Wege zu finden. Spiele seien „die höchste Form der Forschung“ (Einstein), Zonen der Freiheit, schweißten Gruppen zusammen, böten Trainingsplätze fürs Leben. Mensch zu bleiben, sei dabei wichtig, betonte Wand. Auch das habe der „Trainingsplatz“ DZG geboten: Menschlichkeit zu erleben und Persönlichkeit zu entfalten. Es sei nicht die Note, die das Abitur besonders kostbar werden lasse, sondern das Resultat eigener Anstrengungen und Leistungen. Die Abiturzeugnisse seien der Gewinn aller „großen und kleinen Spiele, die Ihr in den letzten acht Jahren hier ausgefochten habt, so Wand. „Abi 23 – zwölf Jahre gespielt and... you win!“