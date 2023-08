Wasserwacht rettet drei Schwimmer aus Seenot im Ammersee

Von: Dieter Roettig

Aus zwölf Metern Tiefe „gerettet“: Wasserwacht-Taucher haben den Dummy geborgen, der auf dem Boot wie im Ernstfall erstversorgt und dann von einem Notarzt-Team reanimiert wird. © Roettig

Wenn ein Schwimmer in Seenot gerät, zählt jede Minute. Im Uttinger Freizeitgelände waren es gleich drei Personen, die aus dem Ammersee gerettet werden mussten.

Utting – Gottlob war es nur eine groß angelegte Einsatzübung mit 80 Helfern der Wasserwachten und Rettungsdienste am Westufer, organisiert und ausgerichtet durch die Kreis-Wasserwacht des BRK-Kreisverbandes Landsberg. Das beruhigende Ergebnis vorweg: Im Ernstfall stehen bestens ausgebildete und eingespielte Teams Gewehr bei Fuß und tun alles Menschenmögliche, um Leben zu retten.



Im Szenario der Großübung waren trotz Sturmwarnung vier Freunde im Alter von 17 bis 25 weit in den Ammersee hinaus geschwommen. Von Unwetter und Starkregen überrascht versuchen sie, schnellstmöglich zurück ans Ufer zu gelangen. Sie verlieren sich aus den Augen, während es eine Person mit Müh und Not an den Strand schafft, die Wasserwacht alarmiert und ungefähr das Gebiet benennen kann, wo sie ihre Freunde zuletzt gesehen hat. Es dauert nur Minuten, bis die Boote der Uttinger Wasserwacht ablegen, während eine Suchkette bereits den flachen Uferbereich Meter für Meter durchkämmt.



Inzwischen sind von den benachbarten Wasserwachten Dießen, Schondorf und Eching die mobilen Schnelleinsatzgruppen mit Booten, Wasserrettern und Tauchern eingetroffen, wenig später Wasserwacht-Einheiten aus Kaufering, Penzing und Landsberg. Rettungsschwimmer mit Schnorchelausrüstung suchen das Flachwasser bis drei Meter Tiefe ab, während die Rettungsbote Bojen und Segelschiffe kontrollieren, unterstützt von einer Drohne mit Wärmebildkamera. Nach nur fünf Minuten wird die erste schwer unterkühlte Person gefunden, die sich auf ein Segelboot retten konnte. Sie wird an Land gebracht, wo sie von Notärztin Jennifer Ziegler und Sanitätern erstversorgt wird, bevor sie die BRK-Bereitschaft Landsberg in die Klinik fährt.



Minuten später der nächste Fund. Schnorchler konnten aus gut zwei Metern Wassertiefe eine leblose Person an die Oberfläche holen, die ein Boot zum nächstgelegenen Steg der Segelschule Ernst bringt. Dort wartet bereits Notarzt Klaus Nafzger mit seinem Team, das sofort mit der Reanimation beginnt. 25 Minuten später gelingt es Tauchern, im Bojenfeld aus zwölf Metern Tiefe die letzte gesuchte Person zu bergen. Auch sie kann reanimiert und dem Rettungsdienst übergeben werden.



Dummys im Einsatz

Natürlich handelte es sich bei den „Geretteten“ um Dummys, die Einsatzleiter Frank Böhm und Organisationsleiter Christoph Ruml vorher auf dem Segelboot platziert bzw. beschwert im See versenkt hatten. Laut Frederik Riedel, technischer Leiter der Uttinger Wasserwacht, wusste niemand aus den Rettungseinheiten wo das war, so dass Suche und Bergung absolut realistisch abliefen. Um so stolzer zeigten sich nach Abschluss der Großübung BRK-Vorsitzender Alex Dorow, Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner und Vorstandsmitglied Florian Hoffmann. Der Uttinger Bürgermeister ist gleichzeitig Kommandant der örtlichen Feuerwehr und weiß zu schätzen wie es ist, wenn sich ehrenamtliche Retter bis zur Erschöpfung körperlich und seelisch verausgabt haben. Im Ernstfall werden sie sogar von einem Kriseninterventionsteam betreut.