900 Jahre Utting: Festtage im Summerpark eröffnet

Von: Dieter Roettig

Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann bedankt sich bei Herta Bayer für das von ihrem Mann geschaffene Mosaik des Ortswappens. Neben ihr Johann Reinhart, ehemaliger Gemeinderat. © Roettig

Utting – Nur einen Schlag brauchte Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann, um die 900-Jahrfeier der Gemeinde offiziell zu eröffnen. Dann saß der Zapfhahn im Holzfass und das Augustiner-Bier konnte fließen. Zunächst natürlich nur für die Ehrengäste wie Landrat Thomas Eichinger, den Bundestagsabgeordneten Michael Kießling, das Pfarrer-Ehepaar Alexandra und Jochen Eberhardt sowie den fast vollständigen Gemeinderat. Bis einschließlich Montag wird im Summerpark noch ohne Polizeistunde gefeiert.

Die Blasmusikfreunde Utting unter Leitung von Michael Bauer begleiteten den Mini-Festzug der Ehrengäste vom Rathaus in das Festzelt von Magnus Ostenrieder. Gleich zum Start hatte er ein volles Haus, nachdem der Abend unter dem Motto „Chef zahlt“ stand. Viele Uttinger Firmen und Vereine hatten ihre Mitarbeiter und Mitglieder zum Gemeinde-Geburtstag eingeladen.

Ein Highlight des Programms war die Enthüllung eines monumentalen Gemeindewappens in Mosaik-Form. Als Geschenk zum Jubiläum hatte es der Uttinger Künstler und Modellbauer Alban Bayer geschaffen, bekannt als besonders aktives Mitglied der Maibaumfreunde. Leider konnte er es wegen seines unerwarteten Ablebens nicht mehr persönlich übergeben. Das übernahm seine Witwe Herta in Begleitung von Johann Reinhart, früher viele Jahre Gemeinderatsmitglied in Utting.

Das Festprogramm kann noch mit vielen attraktiven Programmpunkten aufwarten. Wie am Samstag um 16.30 Uhr mit dem Fischerstechen der Wasserwacht direkt am See vor dem Festzelt. Ab Abend spielt die Allgäuer Spitzenband The Mercuries. Am Sonntag-Vormittag findet ein Open-Air-Festgottesdienst am See statt, gefolgt von einem Familienprogramm der Vereine. Abends darf im Zelt wieder getanzt werden, diesmal mit der Caipirinha-Partyband. Am Montag findet der Kreissenioren-Nachmittag statt, bevor zum krönenden Abschluss Kabarettistin Martina Schwarzmann im bereits ausverkauften Zelt auftritt.