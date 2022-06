Ab 2024 wieder am Windachspeicher zelten?

Von: Susanne Greiner

Damit der Zeltplatz des Kreisjugendrings am Windachspeicher wieder genutzt werden kann, entsteht dort ein neues Betriebsgebäude. Bis Ende 2023 soll es fertig sein. © WWA Weilheim

Finning – Keine rosigen Zeiten für den Kreisjugendring Landsberg (KJR): Der Zeltplatz am Windachspeicher, seit 2014 geschlossen, ist noch nicht nutzbar. Aktionen wie Fortbildungen, Freizeiten oder Workshops müssen ausweichen. Das Problem: Es fehlt ein Wirtschaftsgebäude mit Toiletten und Kochgelegenheit. Für kommendes Jahr besteht aber Hoffnung: Stand jetzt wolle man im Frühjahr mit dem Bau starten, sagt Hochbauamtsleiter Christian Kusch.

Allerdings schränkt Kusch ein: Das von Kreisjugendring-Geschäftsführer Stefan Ehle erhoffte Datum zur Fertigstellung bis Jahresmitte – „Sommerferien wären toll!“ – ist wohl nicht zu schaffen. Kusch setzt das Datum auf Jahresende. Die Planung für das Gebäude werde diesen Herbst fertig, ab dann könne man die Ausschreibungen starten.



Was die Situation für den KJR gerade verschärft: Auch das Jugendhaus in Utting kann aktuell nicht genutzt werden, weil dort ukrainische Geflüchtete untergebracht sind. „Wir haben das Haus natürlich gerne geräumt“, betont Ehle. Für Kinderfreizeiten und Jugendgruppen Ersatz zu suchen, sei „machbar“, aber nicht einfach. Der Zeltplatz in St. Ottilien sei in den Schulferien bis 2024/25 ausgebucht. Deshalb weiche man auf andere Jugendübernachtungshäuser aus, zum Beispiel beim MTV Dießen, in den Landkreis Augsburg oder auch nach Wartaweil.



Die Ausgaben für diese Unterkünfte seien zwar, im Vergleich zu den Kosten für das Haus in Utting, etwas höher, aber das sei zu stemmen, sagt Ehle. Dennoch vermisse er Utting: „Das Haus kennen wir“, Planungen von Freizeiten seien dort einfacher, weil man wisse, was möglich ist. Was die Belegung des Hauses mit Geflüchteten angehe, werde wohl im Herbst weiter entschieden.



Schon ab 2010 waren die Belegungszahlen des Zeltplatzes aufgrund von Defiziten in der Bausubstanz zurückgegangen. Grund dafür waren Mängel in der Ausstattung und beim Freizeitangebot im Vergleich zu anderen Einrichtungen. Ein ständiges Ärgernis war auch die Benutzung der Toiletten durch externe Badegäste vom Windachspeicher. Ab 2014 wurde der Platz geschlossen, samt gleichzeitiger Planungen für die Sanierung des Geländes. In Parkplatznähe sollte ein Sanitärgebäude errichtet werden, mit je drei Wasch- und Duschplätzen sowie Toiletten pro Geschlecht, ein behindertengerechtes WC mit Dusche sowie ein Wasch- und Spülraum. Am Anfang standen auch noch ein Aufenthaltsraum und eine Gemeinschaftsküche auf dem Wunschzettel, sodass damals 530.000 Euro angesetzt wurden.



Nachdem bis 2020 keine konkreten Maßnahmen aufs Tablett kamen – unter anderem, weil kein Baurecht bestand –, und die Sanierung aufgrund gestiegener Baukosten in der bisher geplanten Variante weitaus teurer geworden wären, beantragte der KJR Ende 2020 den Bau eines ‚downgesizten‘ Betriebsgebäudes: weniger Toiletten, keine Gemeinschaftsküche, kein Aufenthaltsraum – mehr Zweckcharakter, weniger Aufenthalt, keine Erschließung von innen. Ein Unterstand reiche, ebenso eine Feuerstelle im Freien.



Die Kosten werden dadurch allerdings nicht geringer. Aber sie steigen auch nicht drastisch. Der Vorschlag stieß auf Wohlwollen seitens des Landkreises, ein Beschluss wurde gefasst, 100.000 Euro in den Haushalt 2022 eingestellt, dazu 500.000 Euro in den Haushalt 2023. Da die Planungen dennoch nicht starteten, habe im März dieses Jahres Kreisrat Markus Wasserle (SPD) nochmals nachgehakt und sich mit den zuständigen im Landrats­amt getroffen, erzählt Ehle. Nachdem die Planung jetzt vergeben sei, hoffe er noch auf ein Treffen aller Beteiligten – samt den Planern – vor den Sommerferien.