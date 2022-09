Ab heute gilt »Rechts vor links« in Utting

Von: Dieter Roettig

Teilen

Die Hinweisschilder zur neuen „Rechts-vor-links“-Regelung in Utting sind nicht zu übersehen. Unser Bild zeigt Bürgermeister Florian Hoffmann (rechts) und Markus Schlögl vom technischen Bauamt vor der Montage. © Roettig

Utting – Zum heutigen 1. September schafft Utting eine in der gesamten Gemeinde einheitliche Verkehrsregelung. Flächendeckend gilt als Vorfahrtsregel „Rechts vor links“. Um die Tempo-30-Zonen aufrechtzuerhalten, wird die vom Gesetzgeber ohnehin schon vorgeschriebene Regelung nunmehr konsequent durchgesetzt.

Dazu werden im ganzen Gemeindegebiet hunderte nicht mehr gültige Verkehrszeichen abmontiert, etwa das dreieckige Vorfahrtsschild VZ 301 mit rotem Rand und der vom Volksmund getauften „Rakete“, das auf der Spitze stehende quadratische Vorfahrtsstraßenschild VZ 306 mit weißem Rand und gelber Mitte sowie das „Vorfahrt gewähren“-Schild VZ 205 mit weißem Dreieck und roten Rand.



Bürgermeister Florian Hoffmann bittet die Uttinger in der Umstellungsphase um besondere Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Am jeweiligen Beginn der Tempo-30-Zonen hat Markus Schlögl vom technischen Bau- und Umweltamt große gelbe Schilder mit „ACHTUNG! Vorfahrt geändert!“ anbringen lassen. Zusätzlich sollten alle Haushalte eine Postwurfsendung mit dem Hinweis auf die geänderte Vorfahrtsregel erhalten haben. Schlögl schränkt hier ein, dass die Post wegen Personalmangel den einen oder anderen Briefkasten wohl „übersehen“ habe.



Da sich Verkehrssünder immer wieder auf „Hab ich nicht gesehen“ rausreden, weist die Gemeinde nochmals darauf hin, dass die entsprechenden „Zone 30“-Schilder nur am Anfang und am Ende der verkehrsberuhigten Zone aufgestellt sind. Innerhalb der Zonen „Rechts vor links“ nicht zu beachten, ist übrigens kein Kavaliersdelikt. Wer erwischt wird, bekommt ein Bußgeld von 25 Euro aufge­brummt. Liegt eine Gefährdung vor, kostet das 100 Euro und gibt einen Punkt in Flensburg ebenso wie bei einem Unfall mit einem Bußgeld von bereits 120 Euro.



Als im Jahr 2018 in der Marktgemeinde Kaufering 30er-Zonen und damit „Rechts vor links“ eingeführt wurden, gab es massive Proteste von den Kauferingern. Auch im Bürger­meister-Wahlkampf stand das Aufregerthema im Mittelpunkt. Gewinner Thomas Salzberger (SPD) riet damals abzuwarten, wie die Regelung in der Praxis funktioniert.



In Utting dürfte die Eingewöhnungsphase kein größeres Problem sein, da es die 30er-Zonen schon länger gibt. Jetzt wird lediglich das ohnehin vorgeschriebene „Rechts vor links“ konsequent durchgesetzt.