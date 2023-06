Ab 3. Juli: Weilheimer Straße in Landsberg gesperrt

Von: Susanne Greiner

Teilen

FB_Kanalarbeiten Weilheimer Straße.JPG © Screenshot Google Maps

Landsberg – Die Arbeiten der Stadtwerke am Entwässerungssystem gehen weiter. Ab Montag, 3. Juli, beginnt die Kanalsanierung in der Weilheimer Straße in zwei Abschnitten. Dafür wird die Straße bis voraussichtlich Anfang September zwischen Ummendorfer Straße und Reischer Talweg gesperrt. Umleitungen über Münchener und Schwiftinger Straße werden ausgeschildert.

Für Anlieger der Bayervorstadt und Besucher des Supermarktes und des Geschäftszentrums in der Weilheimer Straße wird über die Pössinger Straße und die Bayerfeldstraße umgeleitet. Vom Kreisverkehr an der Münchener Straße bis zur Pössinger Straße wird die Weilheimer Straße halbseitig gesperrt und ist dann nur stadtauswärts befahrbar.



Stadteinwärts erfolgt die Umleitung über die Johann-Wechsler- und die Doktor-Baur-Straße. In beiden Straßen gilt bis zum Ende der Umleitung absolutes Halteverbot.