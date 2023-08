Mit 60 km/h über den Ammersee

Von: Dieter Roettig

Mit dem Feuerwehrboot durften die künftigen „Löschzwerge“ beim Erlebnistag über den Ammersee düsen. Bootsführer Marian Cammerer (links) und Vize-Vorstand Dominic Wimmer (rechts) freuten sich mit den Kids. © Roettig

Dießen – Für die Kids war es garantiert das Highlight der Sommerferien: Mit dem Motorboot der Feuerwehr mit bis zu 60 km/h über den Ammersee zu brettern! Möglich gemacht hat das die Freiwillige Feuerwehr Dießen bei ihrem Erlebnistag im Rahmen der Nachwuchsarbeit.

Der Andrang beim Feuerwehrgerätehaus in der Johannisstraße war riesig. Aufgeregte Jungs und auch viele Mädels waren mit ihren Eltern gekommen, um Einblick in das vielfältige Tätigkeitsgebiet der zweitgrößten Landkreis-Feuerwehr zu bekommen. Viele wussten nicht, dass zum Fuhrpark auch ein 212 PS starkes Motorboot mit dem Funkrufnamen „Florian Dießen 99/1“ gehört, das einsatzbereit in einem eigenen Bootshaus direkt beim Segelclub liegt. Bei Schiffsbränden auf dem See, technischen Hilfeleistungen sowie Personenrettung rückt es aus und unterstützt Wasserwacht und Polizei.

Zum See chauffiert

Fast alle Kids wollten an einer Rundfahrt mit Feuerwehrboot teilnehmen. Mit einem großen Feuerwehrauto, „Hilfeleistungslöschfahrzeug“ genannt, wurden sie vom Gerätehaus zum See chauffiert, wobei kurz vor dem Ziel bei der Segelschule Marx schon mal kurz Sirene und Blaulicht eingeschalten wurden. Mit Schwimmwesten gewappnet ging es aufs Boot, das Marian Cammerer sicher über den See steuerte.

Leider kamen nicht alle Kids in den Genuss der Bootsfahrt. Als nach dem Einsetzen von Regen auch noch Sturmwarnung signalisiert wurde, musste abgebrochen werden. Als kleine Entschädigung gab es längere Fahrten im Feuerwehrauto durch die Marktgemeinde.

Das Feuerwehrboot war nur einer der vielen Programmpunkte beim Erlebnis- und Mitmachtag für die Jugend. Bei diversen Übungen von Feuerlöschen bis Schlauchaufrollen konnte sie mittrainieren und sich ausprobieren. Kommandant Florian König zog ein zufriedenes Resümee des Tages. Mehrere neue Fördermitglieder, einen Quereinsteiger für den aktiven Dienst und viele künftige „Löschzwerge“ konnten für die Feuerwehr begeistert werden.