Das Abi in der Tasche: 342 Absolventen an der FOSBOS Landsberg

Von: Nathalie Schelle

Teilen

Die Besten der FOSBOS Landsberg: (v.l.) Simon Mader, Niklas Mahl, Katharina Adam, Piotr Skowron, Luisa Kurz, Iris Schwab, Anna-Lena Edenhofer, Felicia Eichele, Patrizia Arnold, Valentin Mühlberger und Sebastian Krolo. Schulleiterin Marion Rüller (5.v.l.) und stellv. Schulleiter Peter Schöpf (5.v.r.) sind stolz auf ihre Absolventen. © Schelle

Landsberg – Groß gefeiert hat die gesamte FOSBOS Landsberg am letzten Freitag. Wobei ‚groß‘ hier wörtlich zu verstehen ist: Über 300 Zeugnisse konnte Schulleiterin Marion Rüller an ihre Absolventen der 12. Klassen der FOSBOS und an Abiturienten der 13. Klasse überreichen.

Um die Abiturfeier nicht in eine ‚Massenveranstaltung‘ zu verwandeln, gab es je Schulart und Jahrgangsstufe eine einzelne kleine Feier. Bei insgesamt sechs Zeremonien von 10 Uhr morgens bis weit in den Nachmittag hinein ließen die Schulleitung, die Lehrer und Schüler die vergangenen Jahre nochmals Revue passieren. So sprach Schulleiterin Rüller bei der Verleihung der Fachabiturzeugnisse der Gestaltungs-FOS von einem Gewinn, den die Schule mit den jetzigen Absolventen gemacht habe. Nicht zuletzt beim Open Stage der FOSBOS (der KREISBOTE berichtete) hätten die Schüler gezeigt, was in ihnen steckt, und hätten die Veranstaltung damit zu einem „wunderbaren Event“ gemacht.



Auch Elternbeiratsvorsitzende Gabriele Uitz – von der die Idee für die Open Stage kam – war sichtlich stolz auf die Absolventen. „Es ist ein Zeugnis, dass ihr etwas geschafft habt.“ Einen Einblick in das Leben der Eltern der Absolventen gab sie am Schluss ihrer Rede. „Warum haben Eltern an so einem Tag Tränen in den Augen? Weil ein bedeutender Abschnitt für euch, aber auch für uns zu Ende geht.“ Die Bedeutung dieses Lebensabschnitts sieht auch Marion Rüller, wie sie am Schluss betont. „Ihr habt uns sehr beeindruckt – war schön mit euch.“



Guter Schnitt

342 Zeugnisse verteilte die Schulleiterin an diesem Tag, davon 63 an der BOS und 279 Zeugnisse an der FOS. Insgesamt 245 Absolventen hielten am Ende des Tages ihr Fachabitur in den Händen, weitere 97 ein allgemeines oder ein fachgebundenes Abiturzeugnis. Erstmalig wurde auch eine 13. Klasse an der Staatlichen FOSBOS verabschiedet. Der Gestaltungszweig wurde im Schuljahr 2020/2021 neu gegründet und so halten jetzt fünf Schüler ihre fachgebundene Hochschulreife und elf ihr Abitur in den Händen.



Auf diejenigen Schüler, die ihr Zeugnis bereits bekommen hatten, warteten im Innenhof Stehtische mit kalten Getränken, bis schließlich alle offiziellen Zeugnisübergaben beendet waren. Am Abend sammelten sich nochmals alle Absolventen – allerdings nicht mehr im Innenhof der Schule. Denn die Abiturfeier ging laut Planung von Schülern und Lehrern im Sommerkeller in Igling weiter.