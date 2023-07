Experiment

Hindernisse überwunden: Vier 1,0-Absolventen in St. Ottilien

Von: Ulrike Osman

Teilen

Den Traumschnitt 1,0 hatten (v.l.) Felicitas Schneider, Hannah Vennemann, Hanna Bernhard und Alexander Khomich auf dem Abiturzeugnis stehen. © Osman

St. Ottilien – Das Rhabanus-Maurus-Gymnasium hat 74 neue Ehemalige. Mit der Verleihung der Abiturzeugnisse wurden die Schülerinnen und Schüler zu „Alt-Ottilianern“, wie Schulleiter Andreas Walch anmerkte. Für sie endete eine Schulzeit, die in mancher Hinsicht schwieriger war als die ihrer Vorgänger.

Der Jahrgang musste in den besonders sensiblen Jahren der Mittelstufe die Auswirkungen der Pandemie ertragen, mit einer sich dadurch fast zwangsläufig ergebenden wackeligen Basis in die Oberstufe gehen und diese ohne die zuvor geltenden Corona-Vergünstigungen bewältigen. Dennoch brachten es die Ottilianer Abiturientinnen und Abiturienten auf einen Gesamtschnitt von 2,12 und lagen damit nur minimal unter den Schnitten der letzten Jahren. Fünf der 79 Angetretenen schafften die Prüfungen nicht. 27 Schülerinnen und Schüler konnten sich über eine Eins vor dem Komma freuen. Viermal stand sogar die Traumnote 1,0 auf dem Reifezeugnis. Aber was bedeutet Reife eigentlich? Für Erzabt Wolfgang Öxler, der traditionsgemäß die Zeugnisse überreichte, besteht sie aus drei wichtigen Komponenten: Gelassenheit, Heiterkeit der Seele und unbeirrbarer Güte. Allem mit Liebe entgegen zu gehen, sei zwar schwer, so der Erzabt. „Aber das braucht unsere Welt mehr denn je.“



Die Oberstufenkoordinatoren Veronika Lehmann und Martin Metz, auch „Mama und Papa der Oberstufe“ genannt, blickten zurück auf einen Jahrgang dem coronabedingt „nahezu alles gestrichen wurde, was Spaß macht“. Ein großes Highlight gab es jedoch - in Gestalt des Circus St. Ottilien 2022, der durch die P-Seminare des jetzigen Abiturjahrgangs organisiert wurde. „Macht die Welt da draußen zu einer besseren“, gab Metz den Absolventinnen und Absolventen mit auf den Weg. „Geht, wohin ihr wollt, aber bleibt dabei immer bei euch.“ Wer unterwegs jeden Stein dankbar annehme „als Chance, daran zu wachsen“, den könne nichts aufhalten.



Experiment

Wie man im Leben die richtigen Prioritäten setzt, demonstrierte Schulleiter Wallch mit einem live auf der Bühne vorgeführten Experiment. Tischttennisbälle symbolisierten Ziele wie Erfolg, Verdienst, Ruhm. Bunte Tennisbälle standen für das, was wirklich zählt – Freude, Liebe, Gemeinschaft, Sinn - und Sand stellte „den seriellen Alltag“ mit seinen Sorgen, Nöten und Problemen dar. Alles zusammen in einen Bottich geschüttet, zeigte: Der Sand rutscht durch bis zu Boden und fällt zwischen den weißen und bunten Bällen kaum auf. „Ein Sensorium für das, auf was es ankommt“, habe man versucht, den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, so Walch. „Wir wollten euch ein Stückweit prägen und damit Schule fürs Leben sein.“



Viel Beifall erhielt die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Nicole Lehmbruck für ihren Mut machenden Poetry Slam („Es kommt auf euch an, es kommt auf dich an“). Den Höhepunkt aber setzten die Gefeierten selbst mit der Abirede der beiden Schülersprecher. Paul Killer sorgte mit offensichtlich höchst gelungenen Lehrerparodien für tosendes Gelächter und Paula Enzwinger mit einem nachdenklichen, hoffnungsvollen Poetry Slam für viel Applaus.



Im Anschluss an die Zeugnisverleihung zeigte sich, dass der Abi-Jahrgang trotz der erwähnten Herausforderungen auch im außerschulischen Bereich engagiert war. Es gab zahlreiche Auszeichnungen für ehemalige Schülersprecher und Schülersprecherinnen, für Tutorinnen und Tutoren, für die Mitarbeit im Schulsenat und im Schulsanitätsdienst.