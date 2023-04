Unterdiessener Trainer- „Vulkan“ muss gehen

Von: Thomas Ernstberger

Nicht mehr als Trainer beim SV Unterdiessen: Martin Prediger © Ernstberger

Unterdiessen – Erfolge von früher zählen im Fußball-Geschäft nichts. Diese bittere Erfahrung musste jetzt auch Martin Prediger (43/Foto), bis vor kurzem noch Trainer des SV Unterdiessen, machen.

2020 und 2022 feierte er mit dem Fußball-Kreisligisten jeweils die größten Erfolge der Vereinsgeschichte. Das waren erst Platz drei in der Kreisklasse in seinem ersten Jahr als SVU-Coach und dann 2022 der Aufstieg in die Kreisliga – da waren die Unterdiessener zuvor noch nie. Die Lobeshymnen auf den „Trainer-Vulkan“ waren riesengroß – genauso wie die Enttäuschung, als nach dem ersten Spiel der Abstiegsrunde Schluss für ihn war.

Sein ehemaliger Spieler Fabian Dörfler übernahm den Job. Prediger will sich aber noch lange nicht zur Ruhe setzen: „Jetzt werde ich mir ein neues Projekt suchen.“