„Einfach schätzen“

Abwasser: Kauferings neue Gebührensatzung

Von: Andrea Schmelzle

Teilen

Neue Gebühren fürs Abwasser: Wegen ‚falscher‘ Abrechnung musste die Marktgemeinde die Gebührensatzung überarbeiten. Bis 2026 gilt eine Übergangslösung. © Lipfert, Stefanie

Kaufering - Der Kauferinger Marktgemeinderat hat die Neufassung der Abwassergebührensatzung mit großer Mehrheit beschlossen. Bis 2026 gibt es eine Übergangslösung.

Den Stein ins Rollen gebracht hatten Bürger, die mit einem massiven Geruchsproblem zu kämpfen haben. Aus einem Übergabeschacht am Wörnitzweg stinkt das von Igling kommende Abwasser nach faulen Eiern. Ihr Widerspruch gegen den Abwassergebührenbescheid 2021 landete bei der Kommunalaufsicht des Landratsamtes – mit dem Ergebnis: Die Kauferinger Abwassergebührensatzung ist nichtig (der KREISBOTE berichtete).



Bisher wurde eine einheitliche Gebühr erhoben. Der ‚Frischwassermaßstab‘, bei dem Abwassergebühren über den Trinkverbrauch festgelegt werden und Niederschlagswasser nicht gesondert ausgewiesen werden muss, kann aber für Kaufering nicht geltend gemacht werden. Er ist nach Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs nichtig, wenn bei einer Entwässerungseinrichtung die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung nicht als geringfügig vernachlässigbar sind. Diese „Erheblichkeitsgrenze“ liegt bei zwölf Prozent der Gesamtkosten – und wird in Kaufering überschritten. Das hat ein vom Markt beauftragtes Unternehmen in einem Verfahren mit „rund 150 zu prüfenden Kostenstellen“ festgestellt, erklärte dessen Mitarbeiterin Ingrid Hannemann auf der Sitzung.



„Seit dem 19. Dezember letzten Jahres wissen wir, dass wir keine rechtliche Grundlage mehr haben, die Abwassergebühr von 2022 zu erheben“, so Nitsche. Deshalb müsse eine ‚gesplittete Gebühr‘ eingeführt werden. Der ursprünglich vorgesehene Kalkulationszeitraum von 2020 bis 2023 wurde abgebrochen und neu festgesetzt (2020 bis 2022 und 2023 bis 2025). „Die gesplittete Abwassergebühr wird von uns ab 2026. weitergegeben “, so Nitsche. Auch, um die dafür notwendigen Berechnungsgrundlagen zu schaffen, sei der dreijährige Zeitraum angemessen. Das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde befürworte das.



Bis es soweit ist und bis ein neues Satzungsrecht vorliegt, brauche man eine Übergangslösung – in Form einer abgestuften Gebühr, so Nitsche. Daher gebe es rückwirkend zwei Gebühren: eine für die Einleitung von Abwasser (häusliches Schmutzwasser und Niederschlagswasser), eine für das reine Schmutzwasser (für die Haushalte, die kein Niederschlagswasser ableiten dürfen).



„Einfach schätzen“

Für die Zeit 2020 bis 2022 liegt die Einleitungsgebühr bei 2,37 Euro (wie zuvor), für Grundstücke, die Niederschlagswasser nicht einleiten dürfen, rückwirkend bei 2,13 Euro. Für 2023 bis 2025 werden 1,87 Euro beziehungsweise 1,68 Euro erhoben. Der insgesamt niedrigere Satz komme durch Überdeckungen zustande, die 2020 bis 2022 entstanden seien, so Nitsche. Man habe sich an den Bebauungsplänen orientiert, zum Teil „auch einfach schätzen“ müssen. „Wir haben ja nur die Summe dessen, was bei der Kläranlage ankommt – und können nicht unterscheiden, welches Abwasser genau eingeleitet wurde.“ Auf Nachweis, dass auf einem Grundstück Niederschlagswasser versickert, sei es in der Übergangsvariante mit Antrag möglich, die geringere Gebühr zu zahlen – sozusagen als „good will“ der Gemeinde, sagte Hannemann. Es gebe leider keine Alternative.



Die Gebührenberechnungen für 2022 mit den Preisen der abgestuften Lösung stehen demnächst an. Eine korrigierte Gebührenabrechnung für 2021 würden allerdings nur die „Widersprüchler“ erhalten, betont Nitsche.



Die gesplittete Gebühr festzusetzen, sei ein umfangreiches Unterfangen. Die Einleitgebühr werde nach Quadratmeterzahlen erhoben. Alle Flächen müssten berücksichtigt werden. „Je mehr Flächen versiegelt sind, desto höher wird veranlagt“, erläutert Nitsche. Damit wolle man auch einen Anreiz schaffen, für mehr wasserdurchlässige Oberflächen schaffen. Anhand der – voraussichtlich mittels Drohnendaten und Befragungen – ermittelten Fläche gebe es dann genaue Werte. „Erst dann hat das System Hand und Fuß“.