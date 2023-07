Seebühne Utting: Wenn Gut gegen Böse kämpft

Von: Dieter Roettig

Robin Hood (links) als kämpfender Held: Natürlich siegt er mit seinen vogelfreien Mitstreitern gegen den intriganten Bruder von König Löwenherz samt seiner Ritterbande. © Roettig

Es gibt wohl kaum jemanden, der Robin Hood nicht kennt. Unglaubliche 174 Mal wurde die Geschichte des Vorkämpfers für soziale Gerechtigkeit fürs Kino und Fernsehen verfilmt. Zu den bekanntesten Darstellern gehören Sean Connery, Kevin Costner oder Russel Crowe. Den Kampf zwischen Gut und Böse gibt es jetzt auch auf der Uttinger Seebühne.

Viele Nummern kleiner, aber trotzdem recht überzeugend, spielt derzeit der junge Luis Graf die historische Figur, die vom vogelfreien Geächteten zum Helden der Armen aufsteigt. Noch bis zum 12. August (täglich außer Montags) muss er auf der Uttinger Seebühne gegen zwielichtige Widersacher kämpfen und sich als treffsicherer Bogenschütze beweisen.



Seit 1997 gehört die Uttinger Seebühne zum Pflichtprogramm von Freunden leichter, aber nicht oberflächlicher Unterhaltung. Was Regisseur Florian Münzer mit seiner aus Amateuren und Profis gemischten Schauspielertruppe auf das Ufer beziehungsweise in die Wasser ragenden Kulissen zaubert, fand bislang stets die Anerkennung der Besuchern. Dazu kommt die einmalige Atmosphäre der Natur­bühne direkt am See, wenn der Abend dämmert und die letzten Schiffe im Hintergrund ihre Heimathäfen ansteuern.



Diesmal hat Florian Münzer auf die familientaugliche, turbulente und spannende Robin Hood-Bühnenfassung des Dramaturgen Robert Strauß gesetzt. Der Beifall bei der Premierenvorstellung, die wegen eines Regenschauers mit einer halben Stunde Verspätung beginnen musste, gibt ihm wieder einmal recht. Es war ein märchenhaft-humorvolles Spektakel um den Kampf der Robin-Hood-Gang mit dem fiesen selbsternannten König John (Klaus Kohler) und dem noch fieseren Ritter Guy von Gisborne (Dominic Kolb).



Natürlich vereiteln Robin und seine Mitstreiter die heimtückische Intrige gegen den rechtmäßigen König Richard Löwenherz (Holger Schmidt-Lutz). Das ganze mit einem Happy End, wenn Robin seine angebetete Lady Marian (Katharina Schulz) endlich ehelichen darf.



Bereit für den Kampf

Für Lacher sorgten die bösen Ritter auf ihren seltsamen Pferden und die wundersamen Pfeiltricks beim Bogen-Duell. Farbe brachten die vielen Kleindarsteller ins Spiel, ob als Steuereintreiber, Zofe, Kräuterfrau, Mönch und Bauern oder natürlich als vogelfreie Kämpfer. Dass sie und die Ritter so gut mit Schwert und Lanzen umgehen können, verdanken sie der extra für die Kampfszenen engagierten Choreografin Fiona Tan. Die Musik von Michael Bauer, Jeanette Höfer und Martin Jung setzt schließlich zum richtigen Zeitpunkt die stimmungsvollen Akzente. Alles in allem wieder einmal ein Theaterbesuch, den man keinesfalls bereuen wird.



Karten gibt es ab 19 Uhr an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei der Uttinger Buchhandlung am Dorfbrunnen sowie im Landsberger Reisebüro Vivell am Hauptplatz.