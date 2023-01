Dooring-Unfall: Wenn plötzlich die Autotür geöffnet wird

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Seit Januar 2023 gehören Warnsysteme gegen Dooring-Unfälle zum Euro-NCAP-Forderungskatalog. Bereits vier Jahre vorher hat der ADAC auf dieses Thema aufmerksam gemacht. © ADAC/Ralph Wagner

Penzing/Landsberg – Wenn Autofahrer unachtsam ihre Tür öffnen, kann das für nachfolgende Radfahrer und Scooter-Piloten böse Folgen haben. Den sogenannten Dooring-Unfällen hat sich das ADAC-Testzentrum auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing gewidmet.

Laut ADAC-Unfallforschung machen diese Situationen fast sieben Prozent aller Pkw-Fahrrad-Kollisionen aus. Daher gehören seit Januar Maßnahmen gegen Dooring-Unfälle (Foto) zum Anforderungskatalog von EuroNCAP. An diesem europäischen Crashtest- und Verkehrssicherheits-Verbund ist der ADAC maßgeblich beteiligt.



„Wir haben Dooring-Unfälle bereits im Jahr 2019 untersucht“, sagt Andreas Rigling, Leiter des ADAC Testzentrums Mobilität in Penzing und zuvor Mitarbeiter im ADAC Technik Zentrum in Landsberg. Man habe damals bei einzelnen Zulieferern und Auto-­Herstellern Technologien gefunden, die solche verletzungsträchtigen Unfälle verhindern können. Etwa durch intelligente Nutzung von oft schon vorhandenen hinteren Radarsensoren (für Toter-Winkel-Warnung) zusammen mit Warnleuchten oder aber sperrbaren inneren Türöffnern, wenn sich Radfahrer nähern.

„Jetzt sind diese Maßnahmen auf unsere Initiative hin in den Forde­rungs-Katalog von EuroNCAP aufgenommen worden und werden bei neuen Modellen überprüft“, erläutert Rigling. Sehr schnell kämen dadurch die Systeme in neue Autos. „EuroNCAP-Bewertungen haben einen hohen Stellenwert“, so der ADAC-Inge­nieur. „Das ist wie bei den Airbags: Die werden vom Gesetzgeber bis heute nicht ausdrücklich vorgeschrieben, sind aber durch die erhöhten Anforderungen des Verbraucherschutzes längst in allen Großserien-Autos drin.“



Die Ingenieure des ADAC Technikzentrums in Landsberg sowie zunehmend auch die des ADAC Testzentrums Mobilität in Penzing haben also maßgeblichen Anteil an einer Weiterentwicklung der Verkehrssicherheit – auch für die schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Fahrradfahrer.