Landsberg glänzt nicht als Radl-Stadt

ADFC-Fahrradklimatest

Landsberg – Vier von fünf Radfahrenden fühlen sich in Landsberg nicht sicher. Das ist das Ergebnis des ADFC-Fahrradklima-Tests 2022. Demnach geben auch 87 Prozent an, dass die Radwege zu schmal sind. Und 83 Prozent der Landsberger Radler fühlen sich beim Fahren im Mischverkehr mit Pkw bedrängt. Bayernweit schneidet die Lechstadt damit denkbar schlecht ab.

„Auch die Oberfläche der Wege bemängeln über drei Viertel der Befragten“, informiert Bernd Meckel vom ADFC-Kreisverband Landsberg. Und mehr als 80 Prozent seien der Meinung, dass sicheres Fahren auf Radwegen und Radfahrstreifen in Landsberg und auch auf den Wegen in die Nachbarorte der Lechstadt nicht möglich ist.



70 Prozent der Befragten haben laut Bernd Meckel angegeben, dass sie als Radelnde im Straßenverkehr nicht ernst genommen würden. Außerdem komme es häufig noch zu Konflikten zwischen Auto- und Radfahrenden, sagen drei Viertel der Befragten. Zwei Drittel berichteten von vielen Hindernissen auf den Wegen. Und über 80 Prozent, dass sie an Baustellen oft zum Absteigen und Schieben gezwungen seien.



Öffentliche Leihfahrräder vermissen über 70 Prozent der befragten Radler, informiert Meckel. Und auch die Fahrradmitnahme in den öffentlichen Verkehrsmitteln beurteilten mehr als zwei Drittel der Befragten als schwierig und teuer. Die Abstellplätze auf den Bahnhöfen kritisierten zudem mehr als die Hälfte der Befragten: nicht sicher, nicht wettergeschützt und wenig komfortabel, laute deren Urteil.



Dass Falschparker auf den Radwegen nicht ausreichend kontrolliert werden, sagen laut Meckel zwei Drittel der Befragten. 65 Prozent bemängelten, dass die Ampelschaltungen nicht auf Radfahrende abgestimmt seien.



„Mit einer Gesamtbewertung von 4,17 belegt Landsberg deutschlandweit Platz 312 von 447 in der Kategorie der Städte von 20.000 bis 50.000 Einwohnern“, resümiert der Kreisverbandsvorsitzende. Bayernweit liege Landsberg in dieser Kategorie auf Platz 33 von 47. Dieses eher schlechte Ergebnis spiegele sich auch darin wider, dass nur wenig positive Ergebnisse beim ADFC-Test in Landsberg gemeldet worden seien. Eines davon: Knapp zwei Drittel der Befragten seien der Ansicht, dass die Innenstadt gut mit dem Rad zu erreichen ist.



Der ADFC-Fahrradklima-Test ist laut Meckel „die größte Umfrage zur Zufriedenheit der Radfahrenden weltweit“. Er wird alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums durchgeführt und fand 2022 zum zehnten Mal statt. Beantworten mussten die Teilnehmer 27 Fragen. Bei der aktuellen Befragung wurden noch fünf Zusatzfragen zur Fahrrad-Situation im ländlichen Raum gestellt. Zwischen September und November konnten die Radler ihre Meinung zum Fahrradklima in ihrer Stadt abgeben. 102 waren es 2022 in Landsberg, deutschlandweit rund 245.000. Alle Ergebnisse des Tests gibt es unter www.fahrradklima-test.adfc.de.