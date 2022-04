Mit dem ADFC die Fahrsicherheit trainieren

Von: Toni Schwaiger

Die Fahrsicherheit steht im Mittelpunkt des Trainings, das der ADFC Landsberg anbietet. © Meckel

Landsberg - Beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ADFC steht das Kürzel „FaSi“ für das FahrSicherheitsTraining, mit dem (noch) etwas unsichere Einsteiger, Wiedereinsteiger, Pedelec-Umsteiger und Senioren, technisch und rechtliche Hinweise und praktische Übungen zur besseren Beherrschung ihrer Fahrräder erhalten. So auch am kommenden Dienstag in Landdsberg.

„Der Anteil dieser Radfahrenden an der Verkehrsunfallstatistik liegt leider überdurchschnittlich hoch“, bedauern die Verantwortlichen das ADFC-Kreisverbandes Landsberg. Um dem entgegenzuwirken, haben deren Tourenleiter eine umfangreiche Zusatzausbildung als Fahrsicherheits-Trainer mit Erfolg absolviert.

Nach dem ersten vollständigen Probetraining mit unterschiedlichen Teilnehmer-Aufgaben zum Auf- und Absteigen, Bremsen, Bewältigen von Engstellen und Kurvenfahrten sowie zum verkehrsgerechten Abbiegen bietet der ADFC Landsberg nun für alle Interessierten Kurse an. Sie finden auf der Waitzinger Wiese in Landsberg statt, im April zu folgenden Terminen: Dienstag, 19. April, und Dienstag, 26. April, jeweils ab 14 Uhr. Kursdauer: etwa drei Stunden.

Wer daran teilnehmen möchte, muss sich zuvor anmelden - entweder über die ADFC-Website, via E-Mail kontakt@adfc-landsberg.de oder per Telefon 0172/5283776 bei Bernd Meckel.