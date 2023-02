Agentur im Bahnhof hat zum 1. Mai gekündigt

Von: Dieter Roettig

Die Postagentur im Dießener Bahnhof schließt zum 1. Mai dieses Jahres. Über eine Nachfolge ist noch nichts bekannt. © Roettig

Dießen – Die meisten Dießener wissen nicht, dass es sich bei der Post im Bahnhofsgebäude um keine Filiale, sondern eine private Postagentur handelt. Die Hiobsbotschaft vom baldigen Ende schlug wie eine Bombe in der Marktgemeinde ein.

Daniel Melzer, selbständiger Betreiber der sog. „Post-Partner-Agentur“, hat seinen Pachtvertrag für die Räumlichkeiten zum 1. Mai 2023 bei der Gemeinde gekündigt. Subunternehmer der Deutschen Post müssen nämlich selbst für Raummieten und Personal aufkommen. Speziell diese Lohnkosten drücken die Marge, denn es besteht vertraglich eine Öffnungspflicht an jedem Werktag des Jahres, auch in der Urlaubszeit. Daniel Melzer, der seit acht Jahren die Agentur im Bahnhof in Nachbarschaft der Tourist-Info betreibt, gibt als Begründung für das Ende seiner Zusammenarbeit mit der Post an, es lohne sich schlicht und einfach nicht mehr.

Die Deutsche Post sorgt mit ihrem radikalen Sparkurs und der bundesweiten Schließung von immer mehr eigenen klassischen Filialen schon lange für Unmut bei der Bevölkerung. Dass jetzt auch viele ihrer privaten Subunternehmer das Handtuch werfen, tut vor allem in ländlichen Gebieten weh.

Bürgermeisterin Sandra Perzul bestätigte das vorläufige Ende der Dießener Agentur, die mit DHL-, Post- und Postbankdiensten, Postfächern und dem Shop für Büromaterial sehr frequentiert ist. Zumal man bequem direkt vor der Türe parken kann.

Sandra Perzul bemüht sich bereits, bei der Post etwas über eine mögliche Nachfolge sowie einer Weitervermietung der Räume in Erfahrung zu bringen. Es sei enorm wichtig für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewerbetreibenden, dass der Postbetrieb möglichst ohne Unterbrechung weiter laufe. Leider gehe es ihr meist wie Valentins verzweifeltem Buchbinder Wanninger, wenn sie einen kompetenten Ansprechpartner bei der Post erreichen will.