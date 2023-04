Nur noch Studis im Kreißsaal?

Von: Nathalie Schelle

Teilen

Agnes Mastaller hat einen der wenigen Studienplätze ergattern können. © Mastaller

Walleshausen – Seit Januar 2020 reicht für den Beruf der Hebamme keine Ausbildung mehr. Jetzt muss studiert werden. Wie das Studium abläuft, erklärt die Walleshausener Studentin Agnes Mastaller. Sie belegt diesen Studiengang als eine der Ersten an der Katholischen Stiftungshochschule München.

Seit Oktober 2019 gebe es den Studiengang ‚Hebammenkunde‘ bereits an der Münchner Hochschule. „Ich habe im Wintersemester 2020 angefangen“, erklärt die Walleshausenerin. Sie sei im zweiten Jahrgang dieses Studienganges. „Die Plätze sind deutschlandweit sehr rar gesät. Ich hatte Glück, dass ich in München überhaupt einen Platz bekommen habe“, erklärt Mastaller. Mit 26 Kommilitoninnen studiert sie.



Der Bachelor in Hebammenkunde dauert in der Regel sieben Semester. In den dreieinhalb Jahren lernen die Studenten das theoretische Wissen an der Hochschule, sind aber gleichzeitig bei dem Praxispartner angestellt. Der Partner der Katholischen Hochschule ist das LMU-Klinikum, ebenfalls in München. Dort sammeln die Studenten Praxiserfahrung im Kreißsaal oder am Wochenbett. „Es gibt aber auch Externate bei außerklinischen Hebammen, die etwa Hausgeburten machen“, erklärt Mastaller, „Zwölf Wochen unseres Studiums sind wir da.“



„Blockweise“

Generell laufe das Studium „blockweise“ ab, die Studenten seien ein paar Wochen am Stück in der Hochschule und dann wieder ein paar Wochen in der praktischen Ausbildung. Semesterferien gebe es dabei nicht. Eher ähnele das Ganze einer Ausbildung – es gebe eine bestimmte Anzahl an Urlaubstagen. Der praktische Teil sei auch vergütet. „Sonst könnte man sich das Leben in München gar nicht leisten“, erklärt die 21-Jährige. „Wir können auch nicht wirklich parallel arbeiten, weil das Studium schon sehr zeitintensiv ist. Und auch mit dem Schichtdienst ist das gar nicht so einfach.“



‚Hebammenkunde‘ gliedert sich in einzelne Lerneinheiten: „Unser Studium ist auch in Module und die Prüfungen dazu aufgeteilt“, führt Mastaller weiter aus, „Die Dozenten bestimmen, welche Art von Prüfung wir machen müssen.“



In Sachen Abschlussprüfung bekämen die Stundenten die ‚volle Dröhnung‘ aus Ausbildung und Studium zu spüren: „Die Abschlussprüfungen gliedern sich in die Bachelorarbeit und das Staatsexamen“, holt Mastaller aus. „Das besteht aus einem praktischen, schriftlichen und mündlichen Teil. Und das haben wir auch schon am Ende des 6. Semesters. Dann ist noch ein Halbjahr für die Bachelorarbeit vorgesehen.“ Das bedeutet einen erheblichen Mehraufwand im Vergleich zur vorherigen Ausbildung. „Durch das Studium ist der wissenschaftliche Aspekt mit reingerutscht, der vorher in der Ausbildung noch nicht so groß war.“ Trotzdem sei der Bachelor auch international eine gute Sache, da er „handfester“ sei, als eine Ausbildung.



Der neue Studiengang ‚Hebammenkunde‘ sei mit einem hohen Aufwand für alle Beteiligten verbunden, aber er stärke auch den Stellenwert des Berufes der Hebamme: „Die Hoffnung bei diesem Studiengang ist, dass man die Arbeitsbedingungen für Hebammen besser verhandeln kann“, weiß Agnes Mastaller, die noch gar nicht so lang Hebamme werden will: „Der Wunsch kam bei mir eigentlich erst recht spät. Ich war auf der Sozial-FOS in Landsberg und wollte eigentlich Lehrerin werden. Dann hat mich aber der Gesundheitsaspekt total fasziniert.“ Der Beruf der Hebamme sei die „perfekte Mischung aus Sozial- und Gesundheitsberuf“. Vor allem die Beratungsarbeit und die nötige Sozialkompetenz seien das Richtige für die 21-Jährige. „Die Kombination aus den beiden Richtungen hat mir total gut gefallen. Und seitdem wollte ich das dann unbedingt machen!“



Momentan bereitet sich die Studentin auf ihr Staatsexamen vor, worauf dann in ihrem letzten Wintersemester die Bachelorarbeit folgt. Danach kann sie als eine der Ersten von sich behaupten, dass sie einen „Bachelor of Science“ in „Hebammenkunde“ hat.