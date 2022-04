Aigner-Brüder des Kauferinger Ruderclubs sorgen für Überraschung

Teilen

Freude nach dem gelungenen Rennen: Alexander (rechts) und Maximilian Aigner. © RCLK

Kaufering/Krefeld – Völlig unerwartet aber umso mehr verdient holen Alexander und Maximilian Aigner vom Ruderclub am Lech Kaufering (RCLK) bei den Kleinbootmeisterschaften in Krefeld in der Disziplin Leichtgewicht Männer ohne Steuermann den Deutschen Meistertitel.

Mit einem sensationellen Start-Ziel-Sieg lassen die Brüder Aigner eine starke Konkurrenz hinter sich. „Wir hatten das nicht erwartet“, so Alexander nach dem Rennen, „da waren einfach Teams auf dem Wasser, die aus Ruderhochburgen kommen, die regelmäßig abliefern“ – neben den Kauferingern waren auch Köln, Hameln und Hamburg angetreten. „Aber wir haben das Ding echt nach Hause gebracht – ein Wahnsinn!“, freut sich Maximilian.



Erleichterung und Stolz auch beim RCLK-Cheftrainer Tim Tepe, der diese Aufgabe von seinem Vater Jens erst vor Kurzem übernommen hat: „Ich bin so happy, dass die Arbeit des Trainerteams, meines Vaters und vor allem natürlich von Maximilian und Alexander sich ausgezahlt hat.“, so Tepe, der sich ein paar Tränen nicht verkneifen konnte.



„Für den RCLK ist das ein unglaubliches Ergebnis“, sagte der Erste Vorsitzende des RCLK Sascha Barby. „Dieser Sieg gehört den beiden und dem Trainerteam. Er zeigt aber auch, wie wichtig es ist, junge Sportler zu fördern und Anstrengungen in diesem Bereich weiter zu verstärken“. Training und Förderung innerhalb des Kaders seien für kleine Vereine wie den RCLK eine Herausforderung.



Für Alexander und Maximilian, die seit zweieinhalb Jahren ambitioniert rudern, ist der Erfolg nur der Anfang. Denn jetzt nun wollen die beiden natürlich nicht nur den Titel verteidigen, sondern sich auch in internationalen Wettbewerben behaupten.