Aiwanger und Glauber beim Vogelmonitoring Fuchstal

Von: Johannes Jais

Umweltminister Thorsten Glauber an einem der beiden 42 Meter hohen Türme, die im Fuchstal mit Kameras für das Vogelmonitoring ausgestattet sind. © Jais

Fuchstal – Dass Windräder künftig innerhalb von zwei bis drei Jahren genehmigt werden und dafür nicht mehr fünf oder sechs Jahre notwendig sind, dafür soll das kamerabasierte Vogelmonitoring im Fuchstaler Gemeindewald einen wesentlichen Beitrag leisten. Die Minister Hubert Aiwanger (Wirtschaft) und Thorsten Glauber (Umwelt) erhoffen sich von dem Pilotprojekt eine deutliche Straffung.

Man könne es sich nicht leisten, sich mit so langen Genehmigungsverfahren zu befassen. Vielmehr gelte es, pragmatische Lösungen zu finden, sagte Minister Aiwanger am Montagnachmittag, als er im Gemeindewald Fuchstal vor Ort war. Dort sollen 1,5 Kilometer östlich der vier bereits seit 2016 bestehenden Windkraftanlagen drei neue Windräder errichtet werden, die Ende 2023 in Betrieb gehen.



Zusammen mit 60 Gästen, unter ihnen die Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel (Kaufering) und Hans Friedl (Fürstenfeldbruck), haben sich Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger sowie Umweltminister Thorsten Glauber im Gemeindewald Leeder über das Forschungsprojekt „Kamerabasierte Erkennungssysteme an Windenergieanlagen“ informiert, das von beiden Ministerien mit insgesamt 2,4 Millionen Euro gefördert wird und das inzwischen die Arbeit aufgenommen hat.



Bundesweite Blaupause



Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zeigte sich optimistisch, dass die im Forschungsvorhaben verwendete Technologie zur besseren Vereinbarkeit von Artenschutz mit Windenergie beitrage. Umweltminister Thorsten Glauber betonte, das Vogelmonitoring im Fuchstal könne bayernweit, ja sogar bundesweit eine „Blaupause“ für den naturverträglichen Ausbau von Windkraft im Wald sein. Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg verwies darauf, dass sich das Aufkommen des Rotmilan seit dem Betrieb der vier Windräder im Staatsforst sogar versechsfacht habe.



Laut Robert Sing vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Landsberg befinden sich auf jeder Plattform der beiden 42 Meter hohen Beobachtungstürme eine mobile und acht stationäre Kameras für das Vogelmonitoring. Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) ist für die wissenschaftlichen Arbeiten des Projekts zuständig.