Von: Susanne Greiner

„WASser brauchst du“: Die Initiatoren der Leitungswasser-als -Trinkwasser-Aktion (v.l.) Dorothea Heckelsmüller, Jochen Siebel und Silke Meusel. © Greiner

Landkreis - Am kommenden Mittwoch in einer Woche, am 22. März, ist Weltwassertag. Den nehmen Landkreis, Stadt und drei Organisationen – der Verein atip:tap, die Regionalgruppe der Gemeinwohl Ökonomie und Singing Planet – zum Anlass, das Projekt „WASser brauchst du?“ zu starten. Die Idee: durch Leitungs- als Trinkwasser CO 2 sparen. Das Ziel: eine Wasserwende.

Ab März bis in den September wird es nass. Zahlreiche Projekte, Aktionen, Ausstellungen, Workshops und Vorträge, die sich alle ums Thema Wasser drehen, füllen die Monate, bis am 22. die Kunstnacht unter dem Motto „Wasser“ den Schlusspunkt setzt. Ein Nebeneffekt: Die Stadt Landsberg und der Landkreis sollen Teil der Bewegung Blue Community werden – Landsberg wäre der erste Landkreis, der sich in die Liste der rund 90 Gemeinschaften weltweit einreihen könnte. Die Stadt entscheidet das in einer der kommenden Stadtratssitzungen, der Landkreis wahrscheinlich im Kreistag am 21. März. Bei einem ganztägigen Wasser-Symposium am 6. Mai könnte dann das Community-Siegel übergeben werden. Und bei den Sitzungen wäre das Flaschenwasser Vergangenheit.

Die Blue-Community-Mitglieder verstehen Wasser als öffentliches Gut und unterstützen den Zugang aller Menschen zu sauberem Trinkwasser. Und das soll nicht aus Flaschen, sondern aus der Leitung kommen. Denn „Mineralwasser verursacht mehr CO 2 als der innerdeutsche Flugverkehr“, sagt Silke Meusel von atip:tap. Pro Liter Flaschenwasser fallen laut dem Berliner Zertifizierungsinstitut GUTcert im Durchschnitt rund 200 Gramm CO 2 an. Für einen Liter Trinkwasser gerade mal 0,35 Gramm. Ein weiterer Nebeneffekt: Einige Kommunen könnten „Wasserquartier“ werden, als „Vorreiterrolle für die Wasserwende hin zum Leitungswasser“, sagt Meusel. „Kaufering ist da schon sehr aktiv.“

Gut für alle

„Was brauchst du? Wasser brauchst du“, singt Doro Heckelsmüller von Singing Planet. Ein Fakt, der auch zum Motto der Gemeinwohl Ökonomie passt, „ein gutes Leben für alle“, sagt Jochen Siebel von der Landsberger Regionalgruppe. Von den beiden Initiativen geht die Landkreis-Aktion „WASser brauchst du“ aus. Zusammen mit Meusel informieren sie Organisationen wie den BUND Naturschutz, die vhs, die Stadtwerke, clean-up Landsberg oder auch Filmforum und Tourist Büro zum Thema und werben für Aktionen – mit Erfolg. „Das Programm füllt sich“, sagt Heckelsmüller. Am Weltwassertag soll um 10 Uhr auf dem Hauptplatz die Aktion mit OBin Doris Baumgartl offiziell eingeläutet werden, gefolgt von abendlichem Wasserlieder-Singen. Ab dem 20. April vermitteln Experten in der Wasserbar am Flößerplatz Wasserwissen. „Vielleicht wandert die Bar auch noch auf ein Boot und ein E-Bike, hofft Heckelsmüller. Es gibt das Flusssingen, die große Wassersingnacht am 12. Mai, das Thema „Lebendige Flüsse“ steht auf der Agenda, Magnus Kaindl bietet bairisches Tanzen am Symposiumstag und mit der Lech-Rangerin geht es in den „Lebensraum Lech“. Die FOS-BOS gestaltet eine Ausstellung zum Thema Wasserwandel, die auch am 22. März schon in der Rathausgalerie zu finden sein wird. Es soll über bautechnische Möglichkeiten für eine „Schwammstadt Landsberg“ diskutiert werden. Und am 9. Juli gibt‘s den landkreisweiten „Big Jump“ ins kühle Nass.

Und die Stadtwerke wollen die gemessenen Trinkwasserwerte inklusive eines PFC-Wertes vom Verlorenen Bach auf der Webpage veröffentlichen – auch um zu zeigen, dass Trinkwasser das am besten kontrollierte Lebensmittel ist.

Denn ein weiteres Ziel von atiptap ist die Auszeichnung von Verwaltungen, Geschäften oder auch der Gastronomie als „Refill-Stationen“: Orte, an denen jeder seine eigene Trinkflasche auffüllen darf – „ohne sich reinzumogeln und die Flasche unter den niedrigen Wasserhahn auf der Toilette klemmen zu müssen“, sagt Meusel. Mit dabei sind wohl der Landsberger Unverpacktladen ULA, die Kauferinger Bücherei und vhs oder auch das Rathaus in Fuchstal.

Infos unter www.singingplanet.org/wasser-2023.