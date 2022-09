Aktionstag: In Dießen sicher zur Schule gehen

Von: Dieter Roettig

Mit reflektierenden Sicherheitsumhängen für die kommende dunkle Jahreszeit wurden die 107 Erstklässler der Dießener Carl-Orff-Grundschule beschenkt. Die Ehrengäste der Aktionsveranstaltung „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ mussten ins zweite Glied zurücktreten. © Roettig

Dießen – Für Bürgermeisterin Sandra Perzul war ihr Grußwort beim Aktionstag „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ keine Theorie. Sie ist selbst Mutter eines schulpflichtigen Sohnes und ihr Ehemann war vier Jahre Schulweghelfer. Sie weiß um Risiken und Gefahren auf dem Schulweg. Darum war es ihr eine Herzensangelegenheit, bei der Aktion „Mitmachen – Für einen sicheren Schulweg“ dafür zu werben, dass sich mehr Erwachsene als Schulweghelfer und Schüler ab 13 Jahren als Schüler- und Schulbuslotsen engagieren. Derzeit fehlen in Bayern dreitausend dieser Ehrenamtlichen.

Bei der Veranstaltung in der Mehrzweckhalle bei der Carl-Orff-Grund- und Mittelschule wurden drei unverdrossene Helfer aus Dießen als Vorbilder geehrt und mit Urkunden ausgezeichnet. Gerald Kröger versieht seit elf Jahren bei Wind und Wetter mit der Kelle seinen Dienst als Schulweghelfer wie auch Michaela Friedrich und Sonja Happach seit je neun Jahren.



Langjährige Schulweghelfer wurden als Vorbilder geehrt: (v.l.) Wolfgang Prestele, Sprecher der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“, Sonja Happach (9 Jahre), Gerald Kröger (11 Jahre), Michaele Friedrich (9 Jahre) und Bernd Sibler, Präsident der Landesverkehrswacht. © Roettig

Wie Wolfgang Prestele, Geschäftsführer und Sprecher der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ ausführte, gab es bis zu den 70er-Jahren jährlich rund 30 auf dem Schulweg zu Tode gekommene Kinder. Seit 1969 die Gemeinschaft zur Erhöhung der Verkehrssicherheit unserer Schulkinder und vor allem der ABC-Schützen gegründet wurde, sei die Zahl an ungesicherten Wegen und Übergängen auf Null zurückgegangen. Zu den Partnern gehören neben Kultus- und Innenministerium der ADAC, der Autoclub Europa ACE, die Verkehrswacht, der TÜV, der Bayerische Elternverband BEV, der Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen, der Bayerische Rundfunk oder sogar die „Kirchliche Arbeitsgemeinschaft für Verkehrsfragen in Bayern.“ Schirmherr der GA ist der jeweilige Bayerische Ministerpräsident.

Kein Wunder, dass die Gästeliste der Jahresauftaktveranstaltung in Dießen hochkarätig war. Regierungspräsident Dr. Konrad Schober von der Regierung von Oberbayern, Ministerialdirektor Stefan Graf vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Polizeipräsident Günther Gietl vom Polizeipräsidium Oberbayern-Nord oder Ex-Wissenschaftsminister und Deggendorfs Landrat Bernd Sibler, Präsident der Landesverkehrswacht Bayern, waren an den Ammersee gekommen. Zur Freude von Schulrektor Michael Kramer, der sich „keinen schöneren zweiten Arbeitstag an der neuen Wirkungsstätte vorstellen konnte.“ Er arbeitete die letzten Jahre selbst im Ministerium für Unterricht und Kultus und konnte jetzt viele seiner Ex-Kollegen begrüßen.

Hauptpersonen der Veranstaltung aber waren die 107 frisch eingeschulten Erstklässler der Carl-Orff-Grundschule, die mit reflektierenden Sicherheitsüberwürfen beschenkt wurden. Mehr oder weniger geduldig ertrugen die Kids die Ansprachen und die Podiumsdiskussion, bei der Polizeipräsident Günther Gietl sein Konzept zur Verkehrssicherheit in den ersten Unterrichtstagen verriet: In den Schulbereichen werde vermehrt auf die Geschwindigkeit der Autofahrer geachtet und geblitzt, die Gurtpflicht auch bei Kindern werde kontrolliert und schließlich achte man auf die „Parkmoral der Elterntaxis“.

Moderiert wurde die kurzweilige Veranstaltung von Andi Ebert vom Bayerischen Rundfunk und musikalisch umrahmt von der Musikgruppe der Klasse 4a unter Leitung von Barbara Kling.