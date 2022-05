Wenn bunt zu beige wird

Von: Andrea Schmelzle

Von der Beratungsstelle auf die Straße: Diana Grieshaber, Bettina Dörr, Jutta Bährle, Barbara Juchem, Sabine Moder, Irene Bleicher. Auf dem Bild fehlen: Andrea Birner, Astrid Klimt, Beate Jacob, Birgit Gahlert und Michaela Geiger. © LRA/Leitenstorfer

Landkreis – ‚Streetworking für Senioren‘: Im Rahmen der Aktionswoche „Zuhause daheim“ lädt die neu gegründete Aktionsgruppe „Zukunft Alter im Landkreis Landsberg“ zum rechtzeitigen Sprechen über das Alter ein und möchte quasi ‚barrierefreien Zugang‘ zu Hilfsangeboten liefern.

Schon vor einigen Jahren prognostiziert – nun ist er in vollem Gange, der demografische Wandel. Der Anteil der Senioren und Seniorinnen wird immer größer. Jeder zweite Deutsche ist laut Angaben des Statistischen Bundesamtes älter als 45. Diese gravierende Veränderung der Altersstrukturen hat Auswirkungen auf Leben und Gesellschaft. Bislang lebte die große Mehrheit der Menschen bis ins hohe Alter in privaten Haushalten. Der Kindermangel schwächt jedoch die soziale Funktion der Familie. Der Bedarf an Heim- und Pflegeplätzen wächst, ebenso wie die Zahl der Pflegebedürftigen. Zwischen 80 und 85 Jahren ist in etwa jeder Fünfte von ambulanter oder stationärer Altenpflege abhängig, heißt es seitens des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege.



Die Spanne, in der man sich als ‚Senior‘ bewegt, sei lang, meint Andrea Birner, Projektleiterin Seniorenbetreuung beim Uttinger Verein Füreinander. Für viele der „neuen Alten“ sei die steigende Lebenserwartung ein Grund zur Freude: Sie sind fitter als frühere Generationen und haben erst spät das Gefühl, wirklich alt zu sein. Gelte man anfangs noch als ein „beliebter Konsument“, wandere man schleichend in eine „unsichtbare Gruppe“: In die Gruppe derer, die Unterstützungsbedarf haben, erkrankt sind, Demenz bekommen – oder alles auf einmal. Dieser Übergang passiere oft unbemerkt. Manchmal erkenne man einen „Cut“ an der Kleidung. Gerade noch modisch-bunt – plötzlich der „Generation beige“ angehörend. Aber keiner wisse eigentlich so genau, wann das geschehen sei, bedauert Birner. Und das berge eine Gefahr.



Die Frage, wo und wie wir im Alter wohnen wollen – auch wenn wir Unterstützung benötigen –, wird immer wichtiger. Der Wunsch vieler älterer Menschen ist es, möglichst lange selbstständig und selbstbestimmt in der vertrauten Umgebung wohnen zu können, selbst wenn sie auf fremde Hilfe angewiesen sind. „Leider suchen Familien aber oft erst dann nach Unterstützung, wenn es nicht mehr anders geht und der Leidensdruck schon sehr groß ist“, meint Birner. Die Auswirkungen auf die ganze Familie überforderten dann häufig bereits alle Beteiligten dramatisch. „Aus diesem Chaos dann einen Weg heraus zu finden, ist die Aufgabe von uns, die wir in der Beratung tätig sind.“



Um für das Zukunftsthema „Wohnen im Alter“ zu sensibilisieren, hat das Bayerische Sozialministerium vom 6. bis 15. Mai die Aktionswoche „Zuhause daheim“ ins Leben gerufen, in der bayernweit mit regionalen Veranstaltungen über die verschiedenen Konzepte informiert wird, die ein selbstbestimmtes Wohnen im eigenen Zuhause, aber auch ein Wohnen wie zuhause unterstützen. Auch im Landkreis Landsberg finden dazu Veranstaltungen statt.



Auf die Straße



Die Mitglieder der neu gegründeten „Aktionsgruppe Zukunft Alter im Landkreis Landsberg am Lech“ verlassen dafür ihre Beratungsstellen und suchen die Öffentlichkeit, um allen Menschen – unabhängig vom tatsächlichen Alter – Gelegenheit zu geben, ins Gespräch zu kommen. Das könne man sich wie „Streetworking für Senioren“ vorstellen, erläutert Birner. In Erpfting, Windach, Kaufering, Schondorf, Utting sowie mitten in der Stadt Landsberg, konnten und können sich Senioren, Angehörige oder Interessierte Zeit nehmen und ihre Gedanken, Geschichten, aber auch persönliches Glück oder Sorgen mit Fachkräften der jeweiligen örtlichen Beratungsstellungen teilen.



„Informationen zu bestehenden Versorgungsstrukturen können so manche Zukunftssorge nehmen, um dadurch gelassener die positiven Seiten des Alters in den Blick zu nehmen“, betont Birner. Dass das Alter für jeden Einzelnen in seiner Vielseitigkeit auch Chancen biete, das möchte man kommunizieren. Ob Pflegestützpunkte, Helferkreise oder Nachbarschaftshilfen – es gebe immer Unterstützungsangebote, wenn man von „der bunten in die beige Schiene“ wandere. Wenn man diese rechtzeitig in Anspruch nehme, erspare man sich im Idealfall viel Leid. Insofern: Mut zur Farbe!



Weitere Aktionen: am 11. Mai: von 10 bis 13 Uhr am Infanterieplatz Landsberg; von 9 bis 12 Uhr am Maibaum/Pfarrbüro Weil; von 14 bis 16 Uhr im Pfarrhof Schwabhausen. Am 11. und 12. Mai von 8.30 bis 10 Uhr und 16 bis 18 Uhr am Dampfersteg Schondorf. Am 13. Mai von 9 bis 12 Uhr beim Maibaum Egling. Und am 23. Mai von 9 bis 12 Uhr im Kulturrathaus Eresing.