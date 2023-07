Minister Habeck ehrt Dießener Erfinder

Von: Dieter Roettig

Teilen

Tüftler Wilhelm Raster mit seinem WASAK-Warnsystem und der Urkunde von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Im Hintergrund sein geliebter MG-Oldtimer von 1948. © Roettig

Dass E-Autos öfter als Benziner oder Dieselfahrzeuge brennen, ist ein Gerücht. Statistisch gesehen liegt die Brandgefahr eines Elektroautos bei 25:100.000, bei Verbrennern aber bei 1.539:100.000. Eine Erfindung aus Dießen soll im Fall des Falles helfen.

Landkreis – Wenn ein E-Fahrzeug einmal brennt, nehmen Löschaufwand und Kollateral­schäden bislang ungeahnte Ausmaße an. Priorität der Rettungskräfte ist, ein Übergreifen des Feuers auf die Batterie zu verhindern. Die wirksamste Methode ist ein 24-stündiges Untertauchen in einem mit Tausenden Liter Wasser gefüllten Container, was aber auch einen Totalschaden für das Auto bedeutet.



Allerdings kann bei einem verunfallten E-Auto mit scheinbar unbedenklichem Blechschaden ein Batteriebrand auch Stunden oder Tage später auftreten, nachdem es zu einer Werkstatt transportiert wurde. Passiert das unbeaufsichtigt nachts, ist eine Katastrophe vorprogrammiert. Dieser Gedanke sorgte für schlaflose Nächte bei Wilhelm Raster, der seit 35 Jahren in Dießen zusammen mit Partner Alois Vogl einen Kfz-Betrieb für Unfallreparaturen führt. Es stehen also ständig Kundenautos auf dem Hof, für die Werkstatt nach Auftragsannahme eigentlich auch haftet.



Zusammen mit seinem Sohn Philipp hat er zusätzlich die ,Raster & Raster Entwicklungs- und Handels GmbH‘ gegründet. Für die begann der Kfz-Meister bereits 2019 mit der Konstruktion eines „Warnsystems für Akkuüberwachung“, kurz WASAK genannt. Inzwischen ist der Prototyp ausgereift, zum Patent angemeldet und durchläuft diverse Testverfahren. Bei Institutionen wie dem Zentralverband für Karosserie- und Fahrzeugtechnik oder dem Kraftfahrzeugtechnischen Institut ist Raster inzwischen begehrter Vortragsredner und Diskussionsteilnehmer zum Thema Batterie-Sicherheit in E-Autos.



Die Hauptkomponente von Rasters Prophylaxe-System ist ein Kissen aus thermoplastischem Polyurethan in der Größe von 1,50x1,50 Metern. Im Oberteil sind 20 hochempfindliche Temperatursensoren eingebaut. Das flexible Kissen wird unter das gefährdete Unfallauto geschoben und innerhalb von zwei Minuten mit einem von einer 12-Volt-Starter­batterie gespeisten Gebläse aufgepumpt. So schmiegt sich das Oberteil an die Unterböden mit den Hochvoltakkus unterschiedlicher Fahrzeugtypen vom Sportwagen bis zum SUV. Selbst nach einem Unfall nicht mehr waagerecht stehende Autos sind so kein Problem.



Die Temperatursensoren kommunizieren mit einer Basisstation in der Werkstatt. Übersteigt die Akku-Temperatur 50 Grad Celsius, wird ein optischer und akustischer Alarm ausgelöst samt einer Meldung auf dem Smartphone des Verantwortlichen. Damit ist eine Überwachung auch nachts und am Wochenende gewährleistet. „Einen Brand verhindern kann das WASAK nicht“, räumt Wilhelm Raster ein: „Aber es verschafft uns Zeit, das betroffene Fahrzeug aus dem Werkstattgelände zu entfernen, auf einer freien Fläche zu platzieren und damit Kollateralschäden zu verhindern, Menschen in Sicherheit zu bringen und die Feuerwehr zu alarmieren.“ Bei Nichtgebrauch hat das Kissen samt Zubehör in einer größeren Reisetasche Platz. In den nächsten Wochen wird Wilhelm Raster eine erste Kleinserie produzieren, wobei der Stückpreis bei rund 5.000 Euro liegen wird.



Selbst Wirtschaftsminister Robert Habeck war von der auf der Münchner Handwerksmesse präsentierten „WASAK Akkuüberwachung für verunfallte E-Fahrzeuge“ so überzeugt, dass er Raster & Raster für diese „hervorragende innovative Leistung“ mit dem Bundespreis 2023 auszeichnete.