Steffens ist Vorfahrer bei der Deutschland-Tour

Von: Thomas Ernstberger

Rennrad und Lederhose: Alexander Steffens (rechts) fuhr bei den Cyclassics“ in Hamburg auf den 3. Gesamtplatz hinter Sebastian Zosche (Mitte) und Uwe Holst. © FKN

Dießen/Hamburg – Wenn sich der Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens (28) nach einem Rennen die kurze Leder­hose anzieht, bedeutet das: Alex muss aufs Podium. Wie am Wochenende in Hamburg: Da feierte der schnelle Radler vom Ammersee wieder einen großen Erfolg.

Bei der 25. Auflage der „Cyclassics“, dem größten Jedermann-Rennen Europas, belegte Steffens auf der 97,1-Kilo­meter-Strecke unter 6.433 Teilnehmern den 1. Platz in seiner Alters­klasse und zudem noch den 3. Platz im Gesamt-Klassement. „Mit Hamburg hatte noch eine Rechnung offen. Hier wurde ich 2017 in einem meiner ersten Rennen nur 17.“, sagt der gebürtige Starnberger mit einem breiten Grinsen.



Zum Gesamtsieg fehlte nicht viel: Der Dießener fuhr zehn Kilometer alleine vorneweg. Doch die Rechnung ging nicht auf. Zehn Kilometer vor dem Ziel wurde der 28-Jährige von der Konkurrenz gestellt. Immerhin: „Im Schlusssprint in der Mönckebergstraße konnte ich dann noch Platz drei retten“, erzählt er.



Für Steffens geht’s jetzt Schlag auf Schlag weiter. Große Ehre für den Elite-Amateur: Am heutigen Mittwoch darf er in Weimar als „Vorfahrer“ am Prolog der Deutschland-Tour, einem Zeitfahren über 2,7 Kilometer, teilnehmen. Der ASC-Team-Chef: „Das heißt fünf Minuten Vollgas“. Und am Sonntag geht’s in Stuttgart beim Jedermann-Rennen im Rahmen der Deutschland-Tour weiter. Also eine „Englische Woche“, wie man im Fußball sagen würde, für das Radsport-Ass.



Der 278-Jährige dazu: „Natürlich ist es eine große Ehre, bei der Deutschland-Tour als Vorfahrer dabei zu sein. Aber lieber wär’s mit natürlich, wenn ich vier Tage hintereinander bei diesem Wettbewerb am Start wäre.“ Aber dafür fehlt Alexander Steffens das Team...