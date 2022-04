Alexander Steffens radelt zur WM in Trento

Von: Thomas Ernstberger

Da liegt Steffens noch knapp vor Tobi Häckl – am Schluss wird er Zweiter. © ASC

Dießen/Mörbisch – „Ich bin wieder da!“, jubelte der Dießener Rennradfahrer Alexander Steffens (28) am Sonntag nach dem „Neusiedler See Radmarathon“, einem Rennen im Rahmen der „UCI-Gran Fondo World Series“. Der selbsternannte „Bergelefant“ vom Ammersee zeigte auf der 126 Kilometer langen Strecke durch die UNESCO-Welterbe-Region im Osten Österreichs mit Start in Mörbisch eine bärenstarke Leistung und wäre um ein Haar als Sieger nach Hause gefahren – hätte er den Schlusssprint gegen Tobi Häckl (Heidegg) nicht eine Idee zu früh angezogen.

So überholte ihn Häckl noch auf den letzten Zentimetern und verwies den bayerischen Elite-Amateur nach zwei Stunden und 51 Minuten (neuer Streckenrekord) mit einem Mini-Vorsprung von einer Zehntelsekunde auf den zweiten Platz. Steffens war dennoch hochzufrieden: „Ich freue mich sehr über die Platzierung auf einer Strecke, auf der ich letztes Jahr noch mit Herzproblemen zu kämpfen hatte. Dafür, dass ich schlecht aus dem Winter gekommen bin und der Saison-Höhepunkt erst im Herbst stattfindet, war das ein sehr gutes Rennen. Jetzt muss ich mich vor keinem mehr verstecken.“



Zweiter Platz ist top – noch besser ist allerdings, dass sich Steffens mit dieser Platzierung bereits für die WM Mitte September in Trento (Trient/Südtirol) qualifiziert hat. Nach Rang neun am Vortag im Zeitfahren über 26 Kilometer in 37:11 Minuten (Schnitt: 42,0 Stundenkilometer) ist schon jetzt fix, dass der Sport- und Fitnesskaufmann in Italien sowohl im Zeitfahren als auch im Straßenrennen an den Start gehen darf.



Zudem erfreulich: Auch die Landsbergerin Ina Repetzki (53) vom AS Cycling-Team – da ist Steffens Gründer und Teamchef - hat sich mit Rang drei in der Altersklasse 4 für die Titelkämpfe im Trentin qualifiziert. Am Sonntag geht‘s für den besten Radler vom Ammersee schon weiter: Da startet Steffens beim Rad-Klassiker Eschborn – Frankfurt, der jedes Jahr am 1. Mai stattfindet.