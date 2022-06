Keine Absagen

Alle zusammenbringen: »The Peacemakers«

Von: Andrea Schmelzle

Mammutprojekt für eine Solistin, ein Orchester und sieben Chöre: 150 Mitwirkende werden am 10. Juli in der Stadtpfarrkirche Landsberg Maria Himmelfahrt gemeinsam Karl Jenkins‘ „The Peacemakers“ aufführen. © Robert Klinger/Pfarrei LL

Landsberg - Ein Kultur-Highlight und Großprojekt steht für diesen Sommer auf dem Programm: Mit dem Landsberger Gemeinschaftskonzert „The Peacemakers“ führt Initiatorin Marianne Lösch am 10. Juli in der Stadtpfarrchirche Mariä Himmelfahrt Landsberger Chöre mit dem Sinfonieorchester der Musikschule, Sopranistin Teresa Boning und Landsberger Instrumentalisten zusammen.

Die Idee sei ihr im Herbst letzten Jahres gekommen, erzählt die freiberufliche Musikerin Marianne Lösch. In Aussicht auf Wegfall der Corona-Beschränkungen wollte sie etwas Großes auf die Bühne zu bringen, das gleichzeitig zusammenführt. Etwas, das gegenteilig zu dem ist, was die letzten zwei Jahre stattfand, „als jeder sein eigenes Süppchen kochen musste. Da fiel mir das Werk von Jenkins ein“, sagt Lösch. Karl Jenkins‘ „The Peacemakers“ vereinigt Texte und Dichtungen von Vertretern vieler Religionen und Gedankenrichtungen – ob Christentum, Judentum oder dem Islam, ob Martin Luther King, Mutter Teresa, Anne Frank, Albert Schweitzer oder Mahatma Gandhi – zum Thema Frieden. Und zwar in einer Crossover-Vertonung für großen Chor, Jugendchor, Sopransolo und großes Orchester „Es ist in jeder Hinsicht ein Werk, das zusammenführt“, meint Lösch.



Initiatorin, Planerin, Leiterin von „The Peacemakers“ Marianne Lösch. © Thorsten Jordan

Inhaltlich sei der gemeinsame rote Faden die Sehnsucht nach Frieden. „Das erschien mir für ein gemeinschaftliches Landsberg-Projekt passend, so Lösch. Es sei ein allgemeingültiges Thema, das immer wieder relevant werde. Ihre Wahl hat nunmehr eine besondere Bedeutung bekommen – das Werk Jen­kins‘ ist aktueller denn je. Auch musikalisch führt es zusammen: durch den übergreifenden Stil Jenkins‘, der sich zwischen Klassik, Pop und Moderne bewegt, sehr „sanglich und attraktiv“ sei und „einfach alle Generationen anspricht“, sagt Lösch. „Wie geschaffen für ein integratives Projekt.“



Und sie führt zusammen: zum einen die Landsberger Chöre – als zentralen Chor das Vocalensemble Landsberg unter der Einstudierung von Matthias Utz, den Pfarrchor der Stadtpfarrkirche, den Heilig Engel-Chor „ConTakt“ und einen Projektchor, der sich aus verschiedenen Interessierten und Mitgliedern Kammerchors Landsberg zusammensetzt. Zum anderen bringt sie die Jugendchöre gemeinsam auf die Bühne: den Landsberger Kinder- und Jugendchor der Stadtpfarrei unter ihrer eigenen Leitung, den Jugendchor der Städtischen Sing- und Musikschule unter der Leitung von Cornelia Utz sowie den Jugendchor der Pfarrei Heilig Engel („Engelszungen“) unter der Leitung von Andreas Holzhauser. Das Ganze vereint sie mit Teresa Boning als Solo-Sopranistin und dem Jugendsinfonieorchester der Musikschule (Einstudierung Birgit Abe).



Auch der Kinder- und Jugendchor der Pfarrei, den Marianne Lösch hier dirigiert, wird bei dem Projekt „The Peacemakers“ am 10. Juli dabei sein. © Staab

Zahlreiche Solo-Instrumente werden zudem durch Profis besetzt, die in Landsberg leben oder mit der Lechstadt verbunden sind – etwa Katharina Gruber an der Querflöte, Juri Jangl am Schlagzeug, Georg Hiemer an der Trompete, Birgit Abe an der Violine, Erik Müller an der E-Gitarre und Stefan Schreiber am improvisierenden Sopran-Saxophon. Insgesamt machen sich rund 150 Mitwirkende an „ein Werk mit traumhaft schönen Nummern, das jedem viel Platz gibt, sehr offen ist und nicht zuletzt durch dessen Aktualität – es wurde 2011 uraufgeführt – auch der Jugend Spaß macht“, meint Lösch.



Keine Absagen



Die Resonanz sei sofort großartig gewesen. Stadtpfarrer Michael Zeidler, den sie als Raumgeber und Veranstalter zuerst kontaktiert hatte, habe mit Begeisterung reagiert – wie auch alle anderen Beteiligten. Es habe keine einzige Absage gegeben – „das hat mir unglaublich Mut gemacht, so etwas Großes überhaupt durchzuziehen“, sagt die Musikerin, die selbst Orgel, Klavier und Cello spielt, seit zwölf Jahren in Landsberg vielfach tätig ist, den Kinder- und Jugendchor der Pfarrei Mariä Himmelfahrt aufgebaut und schließlich im Jahr 2017 die Dominikus-Zimmermann-Roncaille in Silber erhalten hat. Positive Resonanz und finanzielle Unterstützung gibt es auch vom Kulturfonds Bayern, der Stadt Landsberg, der Sparkassenstiftung und der Hans-Heinrich-Martin-Stiftung.



Die einzelnen Chöre und Orchester proben seit Januar, berichtet Lösch. Erstmalig gemeinsam geübt werde Anfang Juli. Umgesetzt wird alles am 10. Juli in der Stadtpfarrkirche. „Ich freue mich sehr darauf“, sagt Lösch. Die Musik werde „für sich sprechen“, meint sie, „mit teilweise sehr meditativen, aber auch zum Teil symphonischen, hymnischen Nummern, die auf die Zuschauer einwirken“. Auch die friedenssehnenden und -stiftenden Texte der Lieder in englischer Sprache werden ihre Wirkung entfalten. „Jeder wird seinen eigenen persönlichen Zugang haben“, meint Lösch. Es sei ein Prozess, der erst im Moment der Aufführung zu einem Ergebnis komme. Dann könne es unglaublich intensiv werden – für die Künstler, aber auch für die Zuhörer. Jeder werde es anders empfinden und jeder anders aus dem Konzert herauskommen – vielleicht hoffnungsvoll, freudig oder aber still. Es komme, wie immer bei Musik, darauf an, in welcher Stimmung „sie einen treffe“.



„The Peacemakers“ am Sonntag, 10. Juli, um 18 Uhr in Maria Himmelfahrt. Karten gibt es nur im Reisebüro Vivell, Restkarten an der Abendkasse.