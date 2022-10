Tiersegnung auf der Dießener Schatzbergalm

Mit Bergmesse

Von Dieter Roettig schließen

Dießen – Der Sage nach wurde selbst der böse Wolf in Gegenwart von Franz von Assissi (1182–1226) zahm und zutraulich. Der Gründer des Franziskaner-Ordens gilt als Schutzpatron aller Tiere und seit 1931 wird an seinem Namenstag der Welttierschutztag begangen. Der wurde auch in der Marktgemeinde Dießen von der Kolpingfamilie mit einer Tiersegnung auf der Schatzbergalm gewürdigt.

Allerdings traute Pfarrer Josef Kirchensteiner im Gegensatz zu Franz von Assissi dem Frieden nicht so recht, als zwei mächtige Belgische Schäferhunde mit der Segnung an der Reihe waren. In respektvollem Abstand besprühte er die aufmerksamen Nachfahren des Wolfes mit seinem Weihwasser-Büschel.



Organisiert von Stefan Brachner und Volker Bippus von der Dießener Kolpingfamilie fand die Tiersegnung erstmals im Rahmen einer kleinen Bergmesse auf der Schatzbergalm abseits von Dießen statt. Was gut gemeint war, erwies sich doch als zu weiter Weg für so manches Hunde-Frauchen oder Katzen-Mutterl. So kam gerade mal ein Dutzend Tierfreunde mit ihren Vierbeinern auf die Alm. Ihr Wunsch: Im nächsten Jahr solle die Segnung wieder vor dem Marienmünster stattfinden.



Lauschende Hunde



Das anfängliche Bellen und Kläffen deutete Pfarrer Kirchensteiner mit Psalm 150, wo es heißt: „Alles was atmet, lobe den Herrn.“ Nach dem tierischen Loblied legte sich schnell die Aufregung und geradezu andächtig lauschten die Vierbeiner dem von Frauchen und Herrchen gesungenen „Laudato si“. Kirchensteiner betonte, mit der Segnung solle deutlich gezeigt werden, dass Tiere genauso zur Schöpfung gehören wie die Menschen. Die Grundlage dafür finde sich bereits in der Bibel. „Gott sah, dass es gut war“, heißt es da nach der Erschaffung der Tiere.



Mit Blick auf die friedliche Hunderunde unterschiedlichster Rassen und Größen meinte der Pfarrer, die Tiere sollten als Vorbild für die Menschen dienen. Andere Kulturen, Religionen und Hautfarben dürften beim Zusammenleben keine Rolle spielen.



Was übrigens die wenigsten wissen: Im Jahr 1223 „erfand“ Franz von Assisi das Weihnachtskrippenspiel mit lebenden Figuren. In einer Felsnische nahe dem italienischen Greccio (Region Latium) traf er auf einen Ochsen und einen Esel und teilte mit den beiden ausgehungerten Tieren seine karge Wegzehr. Mit ihnen und seinen Brüdern stellte Franz von Assisi dann das Geschehen in der heiligen Nacht nach.