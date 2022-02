Für Montag bleibt alles beim Alten

Von: Susanne Greiner

Am vergangenen Montag war ein Teil der Einsatzkräfte auch in Kaufering unterwegs © Greiner

Landsberg - Nicht angemeldete Versammlungen am Hauptplatz rund um den Marienbrunnen sind auch am kommenden Montag zwischen 17 und 20 Uhr verboten. Dort findet wieder eine Gegendemonstration des „Bündnis für Demokratie und Solidarität“ statt. Für die Teilnehmer der nicht angemeldeten Versammlung. als „Spaziergang“ betitelt, gilt zudem wieder eine FFP2-Maskenpflicht.

Als Begründung bezieht sich das Landratsamt auf die Versammlungen am vergangenen Montag. Dabei hätte es vereinzelt Verstöße gegen die Maskenpflicht seitens der Maßnahmenkritiker auf der Waitzinger Wiese, dem anfänglichen Versammlungsort, gegeben. Auch beim anschließenden Gang durch die Altstadt sei die Maskenpflicht „noch nicht durchgängig“ umgesetzt worden. Wegen der Sicherung des „Spaziergangs“ in Kaufering mit rund 250 Teilnehmern am selben Abend habe die Polizei in landsberg aber nur zwei Verstöße festhalten können. Am Montag zuvor waren es 44 Verstöße gegen die Maskenpflicht gewesen, die tatsächliche Zahl sei jedoch um ein Vielfaches höher gewesen.

An der angemeldeten Versammlung des „Bündnis Demokratie und Solidarität“ im nördlichen Bereich des Hauptplatzes hätte es am letzten Montag einige Störungen gegeben, „die jedoch nicht mit dieser Versammlung oder dem „Montags-Spaziergang“ unmittelbar im Zusammenhang standen“, ist im Amtsblatt Nr. 16 des Landratsamtes zu lesen.

Weitere Begründungen sind wieder der Umsatzrückgang der Geschäfte am Montagabend, die Enge in den Straßen der Altstadt sowie die Verlegung vieler andere Veranstaltungen, weil deren Teilnehmer nicht durch die oft keine Masken tragenden und keinen Abstand haltenden Maßnahmenkritiker laufen wollten. ebenso wird die aktuell immer noch hohe Infektionsrate angeführt.

