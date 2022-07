Als 1860 in roten Stutzen spielte

Von: Thomas Ernstberger

Mölders will mit Landsberg auf „Platz eins oder zwei“. © Ernstberger

Irgendwie kann ich nicht glauben, dass in der Bayern- und Landesliga die Sommerpause schon wieder vorbei ist, dass am Wochenende der erste Spieltag der Saison auf dem Programm steht. Gefühlt war das die mit Abstand kürzeste Pause aller Zeiten.

Egal: Am Samstag wird’s für den TSV Landsberg und den VfL Kaufering ernst. Der TSV macht den Anfang: Um 14 Uhr wird im Landsberger Sportpark die Partie gegen den VfB Hallbergmoos angepfiffen, das erste Spiel mit dem Bayernliga-Star Sascha Mölders – und das erste auf dem Weg in die Regionalliga. Spielertrainer Mölders hat das Ziel klar formuliert: „Platz eins oder zwei“ – heißt nichts anderes als Aufstieg. Ich find’s gut, dass der ehemalige Bundesliga-Stürmer da nicht herumeiert, sondern die Favoritenrolle des TSV annimmt. Um 17 Uhr startet der VfL Kaufering, die zweitbeste Landkreis-Mannschaft, im Heimspiel gegen FC Kempten in die erste Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Dem Aufsteiger traue ich in der neuen Liga eine gute Rolle zu. Es wird Rückschläge geben, aber der Klassenerhalt sollte mit dieser starken Truppe möglich sein – wenn es Trainer Ben Enthart schafft, seinen relativ großen Kader bei Laune zu halten.

Saisonstart also – da habe ich früher in München Verrücktes erlebt. Unterhaching verlor 1999 das erste Bundesligaspiel in Frankfurt 0:3, die zuvor schon als „schlechtester Aufsteiger aller Zeiten“ verspottete Mannschaft schien alle Vorurteile zu bestätigen. Am Ende wurde die SpVgg Zehnter und machte die Bayern am letzten Spieltag zum Meister.

Ich erinnere mich auch an den ersten Zweitliga-Spieltag 2007, als 1860 München dem FC Augsburg im Rose­naustadion einschenkte. Beim 6:2-Sieg der Löwen, der eine wahre Aufstiegs-Euphorie auslöste, traf Antonio Di Salvo, heute deutscher U21-Nationaltrainer, dreimal und wurde auf „Tri Salvo“ umgetauft. Und noch ein unvergessliches, ja geradezu unglaubliches 1860-Ereignis gab es an einem ersten Spieltag. Es war im Juli 2015 in Heidenheim. Da wollten die Löwen in blauen Stutzen antreten – ähnlich wie die Gastgeber. Schiedsrichter Christian Dingert duldete das nicht und befahl einen Stutzenwechsel. Da die Blauen keine anderen Strümpfe dabeihatten, liehen ihnen die Heidenheimer ihre Ersatzstutzen – ausgerechnet in Rot, der bei den Fans so verhassten Farbe der Bayern. „Die Horrorvorstellung wurde Realität“, schrieb die SZ damals. Und die Löwen verloren zu allem Überfluss auch noch 0:1. Zu den Fans liefen sie nach dem Spiel ohne Stutzen…