Gold auf schmalen Brettern für Claudia Bregulla

Von: Toni Schwaiger

Freut sich über den Altersklassensieg beim König Ludwig-Lauf: Claudia Bregulla, hier mit Trainingspartner und Wachsmanager Tom Zwickel. © FKN

Utting – Wer hätte nicht gerne so einen Einstand: Bei ihrer ersten Teilnahme am König Ludwig-Lauf in Oberammergau stand Claudia Bregulla gleich mal auf dem Stockerl. In ihrer Altersklasse (D56) lief die Ausdauersportlerin aus Utting auf schmalen Brettern zu Gold über die 43-Kilometer-Distanz.

Man kennt das ja inzwischen von der Altersklassen-Sportlerin vom Ammersee-Westufer. Sind lange Distanzen gefordert, dann ist sie gerne dabei, sei es auf dem Rennrad oder Mountainbike, im Wasser oder auf der Laufstrecke, auf Inlineskates oder auf Schnee mit schmalen Brettern unter den Füßen. Und meist rennt die 56-Jährige ihrer Konkurrenz auf und davon. So war es jüngst auch im Naturpark Ammergauer Alpen, wo insgesamt rund 2.800 Langlauf-Enthusiasten den Launen der Natur und damit dem tiefen Geläuf trotzten – im klassischen Stil oder in Freier Technik (Skating).



Und wer zum ersten Mal dabei ist, darf sich in der Startauf­stellung nur weit hinten einreihen. „Da musst du dich eben hochdienen“, sagt Bregulla und grinst. Wohl auch weil ihr das auf Anhieb gelungen ist. Leicht war das allerdings nicht. „Die ersten 20 Skating-Kilometer auf der nassen und engen Strecke durch den Wald waren von kräftezehrenden Überholaktionen geprägt“, berichtet die Uttingerin und lobt dabei ihren Wachsmanager Tom Zwickel aus Petzenhau­sen. Er hatte das Sportgerät bestens präpariert, so dass trotz zwischenzeitlicher „Wasserskige­fühle“ eine Topplatzierung möglich war.



Als 14. Frau auf der 43 Kilometer-Distanz und Erste der Altersklasse D56 kam Bregulla nach 2:51 Stunden ins Ziel. Die Freude war sehr groß, denn das allergrößte Geschenk war der Freiplatz für den König Ludwig-Lauf 2024.



Übrigens: Der Skimarathon zu Füßen von Schloss Linder­hof war für Claudia Bregulla vor allem Vorbereitung für die Weltmeisterschaft im Wintertriathlon. Die findet im März in Norwegen statt.