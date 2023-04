Dießens MTV-Herren wolle die Tabellenführung ausbauen

Von: Toni Schwaiger

Einlaufen zum nächsten Sieg? Der MTV Dießen wollen am Ostermontag die Tabellenführung in der Aufstiegsrunde zur Kreisliga ausbauen. © Achmann

Dießen - Am Ostermontag tritt die Erste des MTV Dießen um 14 Uhr beim TSV Erling-Andechs an und will mit dem dritten Sieg im dritten Spiel die Tabellenführung in der Aufstiegsrunde zur Kreisliga ausbauen.

„Wir wollen diesmal die spielerische Stärke aus dem ersten und die kämpferische aus dem zweiten Spiel zusammen auf den Platz bringen“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor der Partie. Dießen ist mit sechs Punkten aus zwei Spielen optimal gestartet und hat damit die Tabellenführung übernommen. Erling-Andechs hingegen hat seinen Vorsprung aus der Vorrunde nach einem holprigen Start mit einem Unentschieden und einer Niederlage bereits verspielt. Auch die Historie spricht mit insgesamt zehn Siegen aus 13 Duellen und den beiden Erfolgen im vergangenen Herbst klar für Dießen. Dennoch erwartet das Team vom Ammersee eine spannende Partie. „Wir wissen genau, was auf und neben dem Platz auf uns zukommt, werden perfekt auf alles vorbereitet sein und wollen mit drei Punkten die Tabellenführung ausbauen“, kündigt Ropers eine starke Leistung an.

Die Zweite des MTV will sich anschließend um 16 Uhr ebenfalls in Andechs den ersten Sieg des Jahres auf dem Platz und drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt erspielen.