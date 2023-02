Lasst den Landsberger Fasching beginnen!

Von: Nathalie Schelle

Der Faschingsclub Hohenfurch, bestehend aus dem Elferrat, dem Prinzenpaar, der Garde und der Showtanzgruppe begeisterten die Gäste des Inthronisationsballes der Licaria Landsberg. © Resch

Pünktlich zum Start in die fünfte Jahreszeit hat der erste Inthronisationsball der Licaria Landsberg stattgefunden. Die Eintrittskarten waren heiß begehrt – und die Aula der Mittelschule war voll.

Landsberg – Ab 18.30 Uhr strömten die Gäste in die Aula der Mittelschule Landsberg. Dort wurden sie vom Elferrat der Licaria Landsberg begrüßt und nach einem kurzen Sektempfang fanden sich alle Narren auf ihren Plätzen ein: um 19 Uhr sollte das Abendprogramm beginnen.



Der Inthro(nisations)ball war der erste seiner Art, den der neu gegründete Elferrat des Faschingsvereins Licaria organisiert hat. Zwar stürmte er bereits am 11. November vergangenen Jahres das Landsberger Rathaus, die Faschingssaison sollte aber mit dem Inthroball eingeläutet werden.



Für diesen Faschingsstart gab sich die Licaria auch reichlich Mühe. Die Aula der Mittelschule war festlich in schwarz-weiß geschmückt – passend zum Dresscode des Abends. Schwarze und weiße Luftballons hingen von der Decke, die Tischreihen waren mit weißen Tischdecken und schwarzen Läufern festlich gedeckt. Insgesamt 250 Gäste fanden in der Aula Platz, die im Laufe des Abends mit einem Drei-Gänge-Menü von einem Catering Service aus Denklingen verköstigt wurden.



Der neue Elferrat

Den Auftakt machte der Elferrat selbst, um sowohl den Abend als auch die Faschingssaison einzuläuten. „Ich bin überwältigt“, begann Elferratsmitglied Thomas Bihler seine Rede, in der er unter anderem ankündigte, dass Landsberg im nächsten Jahr selbst eine Prinzengarde haben soll. Auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl schien von dem Ambiente der Veranstaltung überwältigt: „Ich kenne die Aula, aber ich habe sie noch nie so festlich geschmückt gesehen.“ Sie bedankte sich bei dem Elferrat, dass er den Landsberger Fasching wieder zum Leben erweckt habe. „Ich freue mich auf den Inthroball.“



Elferrätin Luisa Bredschneijder stellte die Mitglieder des neuen Elferrats vor und begrüßte neben den Ehrengästen auch die Band, die das Publikum musikalisch durch den Abend begleiten sollte: die Hurlacher, eine 16-köpfige Delegation des Musikvereins Hurlach, die die Gäste den gesamten Abend über mit verschiedensten Liedern aus ihrem großen Repertoire bei Laune hielten. Von Helene Fischer über Robbie Williams bis hin zu einem Walzer für die ‚fortgeschrittenen‘ Tänzer war alles dabei.



Nach dem Essen folgte der erste Höhepunkt des Abends: die Hohenfurcher Prinzengarde marschierte ein, mit von der Partie natürlich auch das Prinzenpaar:



Besuch aus Hohenfurch

Prinz Christoph II, Herrscher des römischen Reiches der Via Claudia, und Prinzessin Magdalena I, die Führende vom Hohenfurcher Hofstaat, unterhielten die Gäste nach dem Gardemarsch mit ihrer Rede in Reimform. Zu kurz kommen durfte dabei die Landsberger OBin nicht. Sie wurde vom Prinzenpaar dazu aufgefordert, am Lumpigen Donnerstag den Gaudiwurm in der Altstadt anzuführen. Als „Übung“ sollte Baumgartl zunächst eine Polonaise durch die Aula anführen – an der sich nach kurzer Zeit und unter viel Gelächter auch fast alle Gäste beteiligten.



Natürlich durfte sich das Prinzenpaar auch darüber amüsieren, dass Landsberg selbst keine eigene Prinzengarde hat. Aber auch dafür hatte Prinzessin Magdalena die passende Idee: „Falls das bei euch nächstes Jahr mit der Garde doch nichts wird – wir haben bestimmt wieder Zeit. Bei uns wird ja eh alles einstudiert.“

Nach dem Prinzenwalzer folgte der spektakuläre Auftritt der Showtanzgruppe des Faschingsvereins: Bestehend aus zehn Frauen und vier Männern begeisterten sie die Zuschauer mit Choreografien, spektakulären Hebefiguren und Sprüngen – und brachten die Aula zum Toben.



Entertainer Tobi van Deisner sorgt für die Lacher beim Inthronisationsball der Licaria Landsberg. © Resch

Nachdem sich die Prinzengarde verabschiedete, kündigte Elferrätin Bredschneijder den letzten Programmpunkt des Abends und eines der absoluten Highlights an: Tobi van Deisner, ein Ballon-Entertainer, trieb den Zuschauern die Lachtränen in die Augen. Mit unglaublichen Tricks rund um ganz kleine bis hin zu riesengroßen Luftballons und vielen Gags sorgte er für einen gelungenen Abschluss des Abends. Der erste Inthronisationsball des Elferrates – ein voller Erfolg.