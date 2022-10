Kellerduell der Kauferinger Red Hocks im Osten

Im letzten Spiel gegen Wernigerode setzten sich die Red Hocks (am Ball Moritz Billes) mit 6:1 durch. © Finkenzeller

Kaufering - Am kommenden Samstag, 15. Oktober, reisen die Red Hocks aus Kaufering zum Kellerduell der 1. Floorball Bundesliga in den Harz. Gegner sind am siebten Spieltag die Red Devils Wernigerode. Mit einem Sieg wollen die Kauferinger ihren jüngsten Auswärtstrend fortsetzen und auch in Ergebnissen messbar machen.

Mit nur einem Punkt nach Verlängerung im Heimspiel gegen den Aufsteiger Unihockey Igels Dresden stehen die Harzer derzeit auf dem letzten Tabellenplatz. Dabei mangelt es den roten Teufeln nicht an Offensiv-Power: In jedem ihrer Spiele erzielten die Wernigeröder mindestens sechs Treffer. Besonders beachtlich: die mit 6:8 recht knappe Auswärtsniederlage in Holzbüttgen. Demgegenüber stehen im Schnitt die rund neun Gegentreffer, die dann für ausbleibende Erfolgserlebnisse sorgten. Trotz des Tabellenstandes ist der Gegner für die Red Hocks nicht zu unterschätzen.

Sorgen müssten sich die Kauferinger nach den letzten Leistungen eigentlich nur um die Chancen- und Punktausbeute. Daran will man am Wochenende arbeiten. Nach den konstant ansprechenden Leistungen gegen die Besten der Liga sollen sich diese Leistungen endlich auch auf dem Punktekonto widerspiegeln. „Defensiv müssen wir das Niveau aus den letzten Spielen beibehalten, um auswärts etwas zu holen“, so Trainer Markus Heinzelmann. „Offensiv muss aus dem Chancenwucher der letzten Spiele mehr rausspringen. Wenn wir bei der schlechten Quote mal weniger Chancen erspielen, dann wird es schwierig, zu punkten. Etwas mehr Kaltschnäuzigkeit im Abschluss und du hast ein ganz anderes Spiel“, so der Coach. Er hofft in Wernigerode auf eine schnelle Führung und eine stabile Abwehrleistung, um das Spiel ruhig zu halten und dann die eigene Konterstärke ausspielen zu können.

Zurzeit plagen die Kauferinger neben einigen Verletzten auch Erkältungskrankheiten und Corona. Deshalb ist aktuell noch nicht absehbar, mit welchem Kader die Kauferinger am Samstag die Reise in den Harz antreten werden. „Wenn alles gut geht, können wir mit drei Reihen spielen“, hofft Heinzelmann. Ihr Heimspiel zum Ende der abgelaufenen Saison konnte seine Mannschaft gegen Wernigerode übrigens deutlich gewinnen - im letzten Auswärtsspiel dagegen war Kaufering einem Sieg schon recht nahe, verlor dann aber dennoch. Die erschreckende Bilanz deshalb: Bislang konnten die Red Hocks bei den Devils nur in der allerersten Bundeligasaison gewinnen. Im zehnten Jahr Bundesliga soll nun endlich der zweite Auswärtssieg im Harz folgen.