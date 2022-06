Lukas Saurwein, ein Stratege mit Seltenheitswert

Von: Dietrich Limper

Landsberg – Der Quarterback ist beim American Football der verlängerte Arm des Trainers auf dem Feld. Im Angriff verteilt er die Bälle oder unternimmt eigene Läufe. Meistens werden für diese Position US-Boys verpflichtet, die gut ausgebildet vom College-Football kommen. Mit Lukas Saurwein hat der Landsberg X-Press allerdings einen waschechten Sohn der Stadt in den eigenen Reihen. Eine Seltenheit in dieser Liga.

Der 25-Jährige absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zum Industriemechaniker. Anschließend schrieb er sich an der Augsburger Hochschule für das Studium des Maschinenbaus ein und bastelt gerade an seinem Bachelor. Wenn er nicht mit dem X-Press trainiert, spielt er Fußball im defensiven Mittelfeld des SV Erpfting, fährt im Winter Ski und im Sommer Motorrad.



Herr Saurwein, die Trendsportarten in Bayern sind Fußball und Eishockey. Wie sind Sie denn beim Football gelandet?

Saurwein: „Ich habe tatsächlich ziemlich lange Fußball gespielt, auch in diversen Auswahlmannschaften. Aber mit 15 hat mir das nicht mehr so viel Spaß gemacht und ich habe beim TSV Landsberg mit Baseball angefangen. Ein Kumpel erzählte dann von einem Football-Tryout beim X-Press. Da ich durch meinen Vater, der schon ewig Football im TV schaut, mit dem Sport in Berührung gekommen bin, haben wir da mitgemacht. Das hat zwar Spaß gemacht, aber ich wollte doch lieber Baseball spielen. Zu einem weiteren Tryout habe ich mich aber überreden lassen und bin dann da hängen geblieben.“

Aber Sie haben wahrscheinlich nicht direkt als Quarterback angefangen?

Saurwein: „Nein, ich wollte eigentlich als Running Back oder Receiver spielen. Unser damaliger Quarterback wollte aber auch gerne Receiver spielen; dann wurde ausprobiert, wer denn sonst noch den Ball werfen kann. Und ich konnte das ein bisschen. Und dann hat sich der Kollege vor dem ersten Spiel die Fingerkuppe bei der Arbeit halb abgeschnitten. Er hat zwar trotzdem noch versucht zu spielen, aber ich habe beim ersten Spiel ein paar Einsätze als Quarterback bekommen. Das hat sich durch die Saison gezogen und in der folgenden Spielzeit war ich unter Coach Christian Rung immer auf dieser Position.“

Was muss man mitbringen, um Quarterback zu sein?

Saurwein: „Wenn man den Ball werfen kann, ist das schonmal nicht schlecht (lacht). Man muss die Übersicht über das Spiel behalten. Man muss wissen, was die eigene Offensive und gegnerische Defensive macht. Und man braucht eine charakterliche Präsenz auf dem Platz, denn die Mitspieler müssen auf mich hören. Ich kann da nicht rumdrucksen, sondern muss klare Ansagen machen. Aber wir waren in der Jugendmannschaft eine verschworene Truppe. Das hat gut hingehauen, ich wurde akzeptiert.“

Der Coach sagt Ihnen den Spielzug an und Sie müssen den umsetzen. Haben Sie Freiheiten oder gilt, was der Trainer sagt?

Saurwein: „In der Jugend wird genau das gemacht, was der Coach sagt. Aber jetzt bei den Senioren kann ich was ändern, wenn ich der Meinung bin, dass ein Spielzug nicht passt. 2016 bin ich zu den Senioren gekommen und da hat mich der Offensive-Coordinator Jan Radewald sehr unterstützt. Zwar wurde mit Jordan Barnett ein US-Quarterback geholt, von dem ich mir was abschauen sollte, aber der wurde von Verletzungen geplagt, so dass ich in meinem ersten Jahr bei den Senioren auch direkt wieder ranmusste.“

Da waren Sie gerade mal 20 und hatten es mit gestandenen Spielern jenseits der 30 zu tun. Wie lief das ab?

Saurwein: „Im ersten Spiel bin ich zur Halbzeit reingekommen, aber zum Glück war es gegen die schlechteste Mannschaft der Liga. Das lief recht locker. Im nächsten Spiel gegen Neu-Ulm musste ich von Beginn an ran und da war ich ein bisschen nervös. Aber unser Team fand es wohl auch cool, dass ich ein deutscher Quarterback aus der eigenen Jugend war, und die haben sich beim Blocken noch mehr reingehauen, um mir Zeit zu verschaffen. Einige Pass­empfänger kannte ich außerdem bereits aus der Jugend, so dass die Abstimmung leichter war. Wir haben das Spiel gewonnen.“

Wurden Sie nicht von den gegnerischen Spielern belächelt und als ‚kleiner Junge‘ behandelt?

Saurwein: „Doch, doch, da gab es immer wieder mal Sprüche, dass ich es ja gar nicht könnte und so weiter. Aber die Schiedsrichter achten sehr darauf, dass nicht zu viel Trash-Talk stattfindet. Und nachdem ich meine ersten Pässe geworfen hatte, war dann auch schnell Ruhe.“

Wie läuft es seit zwei Spielzeiten mit Coach Gabriel Chambers?

Saurwein: „Nun, ich denke, dass uns vor allem die letzte Spielzeit viel gebracht hat, auch wenn die Ergebnisse nicht immer gestimmt haben. Wir haben ohne Amis gespielt und das hat uns besser gemacht. Am Anfang dieser Saison waren einige von ihnen verletzt, aber wir haben trotzdem gut gespielt. Wir sind nicht mehr gar so abhängig von den US-Jungs. Aber mit den drei, die nun dabei sind, haben wir wirklich Glück, denn sie passen perfekt zur Mannschaft. Die haben Erfahrung, kennen die deutsche Liga und wissen, was sie erwartet. Das kann mit den Import-Spielern auch ganz anders laufen.“

Von Ihnen sieht man nicht nur tolle Pässe, sondern auch viele Läufe. Was befriedigt Sie mehr: Ein weiter Pass in die Endzone oder ein erfolgreicher Lauf?

Saurwein: „Ich gehöre nicht zu den Weichei-Quarterbacks, die den Kontakt scheuen. Manchmal entscheide ich spontan, dass ein Lauf mehr Sinn macht. Ich kann echt nicht sagen, ob ich lieber passe oder laufe – ein erfolgreicher Lauf in die Endzone zum Touchdown ist aber vielleicht das bessere Gefühl (lacht).“

Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass es so wenig deutsche Quarterbacks gibt?

Saurwein: „Ich glaube, dass zu wenig junge Spieler eine Chance bekommen. Dann wird halt lieber ein US-Quarterback für diese Schlüsselposition geholt, dem der Coach nicht viel beibringen muss. Ich hatte einfach das Glück, dass Jan damals davon überzeugt war, dass ich das kann.“

Am kommenden Samstag sind die München Rangers zu Gast. Was erhoffen Sie sich von der Saison?

Saurwein: „Das Spiel wird richtungsweisend, wir müssen sie schlagen, wenn wir oben dranbleiben wollen. Die Cowboys haben auch acht Punkte, in diesem Jahr bleibt es spannend. Früher hat Fürstenfeldbruck die Liga dominiert, aber nun kann fast jeder jeden schlagen.“