Speedskating-Meisterschaften: Treppchen für Ammersee-Athleten

Teilen

Mit Highspeed unterwegs: Ammersee-Athletin Claudia Bregulla (Mitte) brachte bei den Meisterschaften eine Silber- und eine Bronzemedaille mit nach Hause. © Sick

Ammersee – Ein Besuch bei der Ruderregattaanlage in Oberschleißheim. Aber nicht zum Rudern, sondern zum Skaten. Denn hier haben die diesjährigen Deutschen und Bayerischen Meisterschaften im Speedskating auf der Marathondistanz stattgefunden. Unter 130 Startern mit dabei: Claudia Bregulla und Franz Sanktjohanser, die für den Skate Club Allgäu starteten.

Das Wetter wollte am Tag der Meisterschaft nicht wirklich mitspielen – pünktlich zum Start der Herren um 9 Uhr begann der Regen. Für den Wechsel auf Regenrollen blieb keine Zeit mehr und der nasse Asphalt wurde zu einer glatten Rutschbahn – vor allem in den Kurven. Trotzdem platzierte sich Franz Sanktjohanser, der in der AK U75 startete, in der dritten Spitzengruppe und konnte mit der Marathonzeit von 1:25 Stunden die Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften und die Goldmedaille bei den Bayerischen Meisterschaften erkämpfen.

Die Damen hatten mehr Glück mit dem Wetter und so konnte sich Claudia Bregulla, AK U60, in der zweiten Spitzengruppe vom Start weg gut positionieren und freute sich über eine Marathonzeit von 1:24 Stunden und zwei Medaillen: Eine in Bronze bei der Deutschen Meisterschaft und eine Silbermedaille bei der Bayerischen Meisterschaftswertung .