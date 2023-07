Peter & Paul: erster guter Fangtag für Renken im Ammersee

Von: Dieter Roettig

Teilen

Gute Nachrichten aus dem Ammersee: Größere Renken seien beim Probefischen im Mai gefangen worden. Außerdem gebe es ein „erfreuliches Ergebnis“ bei der Zählung der Renkenbrut. © LFV Bayern

Am 25. Juni 1691 hat Max Emanuel per kurfürstlichem Erlass die Gründung der Fischerzunft am Ammersee besiegelt. 332 Jahre später existiert sie immer noch als „Fischereigenossenschaft“.

Dießen – Seit der Gründung treffen sich die Ammersee-Berufsfischer traditionell an Peter & Paul – bis 1970 ein Feiertag in Bayern – zu ihrem Jahrtag. So auch heuer wieder im Dießener Unterbräu, allerdings mit einem Tag Verspätung. Es war wohl ein Zeichen, dass die Fischer am Tag ihres Schutzpatrons rausgefahren sind anstatt zu fachsimpeln und zu feiern.



Die neue Vorsitzende Regina Metzger konnte nämlich erfreut mitteilen, dass ausgerechnet der 29. Juni der erste gute Fangtag des Jahres war. Bis dahin habe es jede Menge „Schneiderfahrten“ gegeben. Schuld am späten Saisonstart sei das massive Algenaufkommen um die Osterzeit und der kalte und nasse Mai gewesen. In Bezug auf die Renke, dem wirtschaftlich wichtigsten „Brotfisch“, könne man optimistisch in die Zukunft blicken. Beim Probefischen im Mai seien schon wieder größere Fische gefangen worden. Auch das Ergebnis einer Zählung der Renkenbrut mittels einer Fischlarvenfalle sei erfreulich gewesen. Mit monatlichem Probefischen durch sich abwechselnden Fischerfamilien werde man den Bestand genau im Auge behalten, um mit der Maschenweite der Netze schnell reagieren zu können.



Metzger und ihr Vize Sebastian Ernst, beide aus seit Generationen am Ammersee verwurzelten Fischerfamilien, stellten in ihrem Vortrag anschaulich dar, mit welch großem Aufwand die Zunft um ihren Erhalt kämpft: Mit Renkenbesatz, mit Nesthilfen und frischem Grundeintrag für Zander und Barsch, damit die Eier nisten können. Als Ergänzung zur natürlichen Vermehrung werden im Winter in einem eigenen Bruthaus per Hand aus Renken Eier abgestreift, befruchtet und täglich bis zu zwei Stunden gehegt. Wenn Anfang des Jahres die Renken schlüpfen, werden sie auf mehrere Fischer verteilt und in Becken angefüttert, bevor sie in den See gesetzt werden. Ausgewachsen sollen sie dann den Fischern ins Netz gehen, wenn sie nicht vorher von den Kormoranen gefressen werden. Rund 50 Brutpaare würden derzeit auf dem See ihr „geschäftsschädigendes“ Unwesen treiben. Bei der Zahl der Fische liegt der Ammersee übrigens weit hinten. Während hier pro Hektar nur fünf bis acht Kilogramm ermittelt wurden, seien es im Starnberger See 30 und im Bodensee gar 90 Kilogramm.



Abmarsch zum Fischeramt in St. Johann: Die Bürgermeister Sigi Luge, Sandra Perzul und Florian Hoffmann (von links). Dahinter vor der Traditionsfahne im Regenschutz die neuen Vorsitzenden Regina Metzger und Sebastian Ernst. © Roettig

Der Fischerjahrtag begann traditionsgemäß mit einem von Blasmusik begleiteten Marsch vom Untermüllerplatz zur Kirche St. Johann, wo Pfarrer Josef Kirchensteiner das Fischeramt zelebrierte. Zurück im Unterbräu lauschten den Fachvorträgen der Vorstandschaft sowie Dr. Bernhard Gum von der Fischerei-Fachberatung Oberbayern und Michael Schubert von der Landesanstalt für Fischerei auch die Bürgermeister Sandra Perzul (Dießen), Florian Hoffmann (Utting) und Sigi Luge (Eching). Selbst Landrat Thomas Eichinger ließ es sich nicht nehmen, die neue Vorstände Regina Metz und Sebastian Ernst kennenzulernen.