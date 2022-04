Ammersee: Geklauter Maibaum vom West- ans Ostufer verschleppt

Von: Dieter Roettig

Teilen

Über 30 Meter lang und drei Tonnen schwer ist der von Harald Gräb gespendete Maibaum von St. Georgen. Er wurde von der Inninger Landjugend vorübergehend geklaut und auf abenteuerlichen Wegen ans Ammersee-Ostufer transportiert. © FW St. Georgen

Dießen/St. Georgen – „Sauhund sans scho“ ist diesem Fall ein urbayerisches Kompliment. Denn die Landjugend von Inning hat mit dem weißblauen Stangerl vom Dießener Ortsteil St. Georgen heuer bereits den dritten Maibaum geklaut. Nach den Stämmen von München-Gern und dem Herrschinger Brauhaus ist es den Jungs gelungen, das künftige Wahrzeichen von St. Georgen zumindest vorübergehend zu mopsen.

Am frühen Montagmorgen schlugen die Inninger zu, nachdem die Nachtwache der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen bereits um drei Uhr abgerückt war. Zur Strafe müssen sie den Entführern bei der Rückgabe zehn Kästen Bier spendieren. Der Maibaum-Diebstahl wurde um 6.15 Uhr vom Vize-Feuerwehrkommandanten Johannes Wernseher entdeckt. Zusammen mit dem ersten Kommandanten Tobias Lochbrunner machte er sich sofort auf die Suche und stellte die Diebe vor dem Sägewerk Geiger hinter dem Ortsschild. Hier wurde hart verhandelt, ob ein erfolgreicher Klau erst die Gemarkung von St. Georgen verlassen muss oder ob das Ortsschild reicht. Schließlich akzeptieren die Feuerwehrler den Diebstahl unter der Bedingung, dass er innerhalb von zwei Tagen zurückgebracht werden muss.



Damit zog die „Diebesbande“ den über 30 Meter langen und drei Tonnen schweren Baum mit einem Traktor ans Ammersee-Ostufer nach Inning. Hier wollen sie die Transport-Schrammen und die Farben noch ausbessern, bevor er die Rückreise antritt.

Am 1. Mai ab 10 Uhr wird der Baum schließlich in St. Georgen aufgestellt. Traditionell mit einem Weißwurstfrühstück, Blasmusik und Trachtlern. Am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen werden sieben aus dem alten Baum selbst geschreinerte Maibaumbänke versteigert.



Der Ursprung des Maibaums liegt bei den alten Germanen und deren Verehrung diverser Waldgottheiten. Die heutige Form des Maibaums ist seit dem 16. Jahrhundert überliefert. Ab dem 19. Jahrhundert stellten Gemeinden ihren Ortsmaibaum auf als Zeichen ihres Selbstbewusstseins. Daraus entstand der lokale Brauch des festlichen Aufstellens am 1. Mai.