ASG-Abiturienten besser als der Bayern-Schnitt

Von: Dieter Roettig

Stolz auf seine beiden 1,0-Abiturienten: ASG-Schulleiter Alfred Lippl (Mitte) mit Leonie Heining und Constantin Fleischer. © Roettig

Dießen – Das Ammersee-Gymnasium liegt im Notendurchschnitt des aktuellen Abitur-Jahrgangs mit 2,2 immerhin etwas besser als der Bayern-Durschnitt mit 2,4. Das konnte Schulleiter Alfred Lippl stolz bei der feierlichen Entlassung des Abi-Jahrgangs 2023 verkünden.

Was ihn aber noch mehr freute: Von den 62 Abiturientinnen und Abiturienten haben 24 eine Eins vor dem Komma. Zwei davon schlossen sogar mit 1,0 ab: Leonie Heining, die Geowissenschaften studieren will, und Constantin Fleischer, der sein künftiges Berufsfeld in der Physik sieht. Sie und die anderen haben ihr Lernpensum ganz ohne die Künstliche Intelligenz geschafft, die immer wieder zur Sprache kam.



Laut Oberstudiendirektor Lippl sei die KI im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen und stelle uns alle vor immer größer werdende Herausforderungen und schnelle Veränderungen. Landrat Thomas Eichinger geißelte in seinem Grußwort die KI sogar als „Kränkung des menschlichen Geistes“. Er riet den Abiturienten zur Vorsicht von Manipulationen, die uns der Gipfel dieser technologischen Entwicklung in den aktuell unsicheren Zeiten beschert. Eichinger gratulierte zum heutigen Meilenstein im Leben. Das theoretische Wissen müsse jetzt noch mit Lebenserfahrung untermauert werden. Im übrigen freute er sich, dass sein Sohn im nächsten Jahr im Ammersee-Gymnasium die Schulbank drücken wird.



In der mit Schülern, Eltern, Verwandten und Freunden voll besetzten ASG-Sporthalle ging Alfred Lippl der Frage nach, ob die wachsende Vielfalt an Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten nicht manche Schulabgänger „entscheidungsunfähig oder zumindest entscheidungsträge“ werden lasse. Stehenbleiben und abwarten sei aber keine Option. Dies sei zwar nachvollziehbar, doch letztendlich müsse jeder seinen Weg einschlagen. Trotzdem solle man sich darauf einstellen, nicht mehr sein Leben lang im erlernten Beruf zu arbeiten. Veränderungen und Flexibilität seien angesagt: „Egal, was in Euren Leben passieren mag, seid immer aufrichtig und bleibt Euch und Euren Werten treu.“



Aufmunternde Reden des Elternbeiratsvorsitzenden Sven Hommann und des Fördervereinsvorsitzenden Martin Krüger schlossen sich an. Nach dem Rückblick der frisch gebackenen Abiturientinnen Frida Bayerlander und Luisa-Soares Kaufmann wurden endlich die heiß ersehnten Abiturzeugnisse verteilt. In Anschluss ging es ins Foyer, wo der Elternbeirat zu einem Sektempfang bat. Zwischen den Reden spielte bravourös die ASG-Big Band unter Leitung von Hans Gruber auf.